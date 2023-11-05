车学沇不参与VIXX回归！没退团却5年缺席组合活动，粉丝不满：「没资格当队长、干脆退团」

VIXX所属社今日宣布VIXX将在11月21日发行迷你五辑《CONTINUUM》，队长N（车学沇）不参与新歌活动，以LEO、KEN、HYUK三人形式回归。

车学沇也在粉丝官咖PO出手写信向粉丝致歉，但没有说明具体原因：「和成员们做了长时间的商议，最终还是无法作为VIXX队长N参与这次活动，再一次让满怀期待的粉丝们失望了，很抱歉。」

「这段时间因为我而操心的星光们，一直把我视为VIXX大哥的LEO、KEN、HYUK，真心感谢和抱歉。 虽然无法参与这次专辑活动，但会祈愿VIXX和星光们书写新的美丽回忆，全心全意为大家应援。 我的20代全部被VIXX填满，现在进入30代，依然没有忘记我的根在VIXX，会努力以最好的面貌报答大家。」



车学沇虽然没有退团，但在2018年4月等正规四辑之后已有5年没有参加VIXX活动。 2019年3月服兵役，2020年10月退役后陆续出演tvN电视剧《MINE》和《邪恶与疯狂（Bad and Crazy）》、MBC电视剧《还有明天》和《朝鲜律师》，今年又参演tvN正在播出的新剧《无人岛的DIVA》。







2020年车学沇离开Jellyfish签约51K时，曾表示会和成员们互相应援，如有机会作为VIXX一起活动会尽全力参与。



对於车学沇的发言，韩网友认为十分不妥：「5年太过分了吧？」 「好自私」「不想当偶像了吧」「这样有自个当队长吗？」 「作为VIXX粉丝，拜托你这样的成员还是退团吧」。



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