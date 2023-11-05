睽違8年XIA金俊秀來台先祭五臟廟！名店＋兩大夜市巡禮細數台灣美食！最滿意自己的翹臀〜

以東方神起出身的XIA金俊秀，於11月5日下午在台北國際會議中心舉辦出道20年的粉絲見面會，吸引了1500位粉絲到場與他同歡，金俊秀也與大家大聊自己出道以來的心路歷程。

金俊秀以一襲綠色西裝外套搭配深綠色領帶加上白色休閒球鞋登場，由於他的粉絲暱稱COCONUT，今日也有著綠色的Dresscode，全場也有不少粉絲穿著綠色的衣服前來，舞台上的大螢幕以及雷射燈光也都以綠色為主，讓大家在現場感受到不少夏日風情。

金俊秀也以中文向大家問候：「台灣的COCONUT你們好，好久不見，我是金俊秀。」已經8年沒來台的他，透露自己想念台灣時總會打開Google地圖，也規劃明年想來台灣旅遊，沒想到有機會先以見面會的方式與大家見面，覺得很開心。雖然已不是首度來台，但這一次才讓金俊秀真正感受到，原來從韓國飛來台灣只要2個小時左右！這麼近的距離讓他很想多多來台。



金俊秀也細數他一來台就沒有間斷的美食行程，除了享用美味的鼎泰豐，還連續跑了兩個夜市！他先是到士林夜市，但因為昨天是週末，夜市人真的太多了，想吃東西要排很久，於是他只好轉戰饒河夜市，吃了胡椒餅、大腸麵線、大腸包小腸、玉米、卡士達鯛魚燒等等小吃，不虛此行。金俊秀也感性提到，後起的新秀偶像很多，以為大家已經忘記他了，金俊秀也非常大方表示，粉絲們喜愛別的小鮮肉，他也覺得沒關係，但大家還願意抽空來與他見面，他已經非常感動也很滿足了。

比起支持他很久的粉絲，金俊秀更想問問現場有沒有喜歡他不到一年的新粉絲呢？現場有一位22歲剛入坑的粉絲，問起他喜愛金俊秀的原因，粉絲回答「因為長得帥」讓金俊秀非常驚訝，他說一直以為自己是「年紀較大的人會喜歡的外型」，不過現場大家都大讚他非常童顏，讓金俊秀有些害羞。他更表達最有自信的身體部位是自己的翹臀，雖然沒特別訓練或保養，但臀部感覺相當緊實，讓他很滿意。



金俊秀也透過便利貼QA、恐怖箱挑戰，以及完全沒辦法難倒他的90秒遊戲闖關挑戰等環節與粉絲們互動，遊戲高手金俊秀再度創下一次過關的紀錄。接下來更表示自己的新年新計畫，就是希望能夠再推出新作品，並且來台開演唱會，讓粉絲們能夠有更長時間欣賞他的美聲。今日他也演唱了回憶殺的名曲「HUG」，讓大家又重新看見金俊秀在東方神起時期的舞姿。

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