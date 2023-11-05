「威脅」粉絲的Super Junior？利特：明年換到大場館大家沒來的話，那我們也派「卡車」到你們家門口

Super Junior 4日在慶熙大學和平殿堂舉行兩場《SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT（1t's 8lue）》粉絲見面會，由利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢全員出席。

這是 Super Junior 暌違8年舉辦粉絲見面會，但卻在只能容納4500人的慶熙大學和平殿堂舉行，日前粉絲們也在SM門前發起卡車示威，表達對SM不滿。在見面會上利特就說開始前就有很多粉絲們傷心，銀赫提到了卡車示威，利特就表示明年已經租好更大一點的場館，他還說：「我們擔心的是...如果你們不來的話怎麼辦？那我們把卡車送到你們家門口嗎？」一旁的銀赫就說：「我們就像逆應援一樣送上卡車！」

231104 #슈퍼주니어 #1ts8lue

T: 팬미팅 전부터 팬들이 많이 서운해했어요.

E: 트럭도 보냈더라고요

T: 트럭도 오고~내년에 더 큰 데를 이미 대관 했거든요.

걱정되는 게 뭐냐면 이렇게 하고 너네 안 오면 어떻게 할 건데? 그러면 우리가 너네 집으로 트럭보낸다?

E: 우리가 역조공 하듯이 트럭 보내~! pic.twitter.com/eWnxBHC52X — 하베 (@heiboe_bl) November 4, 2023

這也讓粉絲紛紛表示：「明年一定到場」、「嘿嘿嘿嘿嘿嘿 真搞笑」、「看來我明年一定要去」、「送到粉絲們家 哈哈哈哈哈」、「一定要去更大的場館，根本買不到票啊」、「我們要相愛相殺到80週年」等等。



見面會上， Super Junior 也提到雖然每個成員都展現帥氣的活動，但是作爲 Super Junior 成員一起在舞台上時最有趣、最幸福。更表示今後要一起走的時間還很長，想展現更多的東西，因此到以後的19週年、20週年爲止，會讓大家感受到我們還準備了這樣子的禮物啊～



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