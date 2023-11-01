【韓網熱帖】因為開直播而被經紀人罵的偶像

ZB1成員Ricky（沈泉鋭）昨晚與兩位隊友一起直播時，因為畫面只能豎向、很多粉絲留言說難以同時看清三個人，Ricky於是在旁邊開了個人直播。 Ricky直播內容只有給大家聽自作曲、可愛地看著鏡頭等等，並沒有作出引起爭議的行為。

經紀人發現後給Ricky發kkt讓他關掉直播，Ricky一開始沒看到，被隊友轉達告知後立即關掉了直播。 經紀人進來問「關了嗎？」 ，得知直播仍在繼續便單獨叫走了Ricky。 之後兩位隊友繼續直播，直到下播前的這4分半時間裡，都能聽到經紀人高聲訓斥Ricky的聲音。

經紀人對19歲外國人的訓斥包括：「現在不是沒提前說就開直播了嗎？ 你能聽懂我說的話嗎？」

粉絲把這一段錄下來po上網，認為經紀人行為很不妥：「Ricky直播又沒做出引起爭議的行動，只是和大家溝通而已，為此在隊友直播的旁邊發火是應該的嗎？ 誰都看得出孩子們很驚慌所以故意一直說話，以免大家聽到...」「好像是因為開直播沒有提前說，Bubble直播都不能隨意做嗎？」



아니 리키가 라방을 켜서 무슨 논란 만들만한 행동한것도 아니고 그냥 소통 조금한건데 그걸 가지고 다른애들 버블라이브하는 그 옆에서 화내는게 맞나..? 애들 누가봐도 당황해서 일부러 안들리게하려고 말 계속하고 그러는거 다 보이는데…? pic.twitter.com/AIaverZRSi — 꿀타래(@taerae1211) October 31, 2023

진짜 속상하다 ㅠㅠ

매니저 갑자기 애들 방까지 찾아와서 "껐어?" 묻고 리ㅋㅣ 밖으로 불러내서 계속 뭐라 뭐라 하는 소리 들리고 ㅠ 36:44에 불러내고 41분 라이브 끝날 때까지 계속 매니저 소리 들림 얼마나 혼내는 거야

말 안 하고 라이브 켰다고 뭐라 하는 거 같은데 버블 라이브도 맘대로 못하냐 pic.twitter.com/C1TtNnN09Y — Soraros (@ablueboxoi) October 31, 2023

韓國網友評論：

1. 如果沒跟公司商議就擅自開直播，確實應該立即中斷並挨罵

2. 講話失誤對新人而言是致命打擊，不應該不報告就擅自直播... 負責監控的人應當知情

3. 原則上就是應該先說一聲再直播，無視這一點的偶像真是了不起呢

4. 我家偶像出道5年還必須有工作人員才能直播kkk所以凌晨直播要把工作人員叫過去...

5. 隊友為什麼不關掉直播？

6. 沒關直播的人是沒眼力還是故意的啊，好奇怪

7. 出道多年的偶像開直播前都要跟公司講，新人隨意直播當然不行，經紀人是做了該做的事

8. 這隊里有過講話失誤的成員，也許是因此才格外嚴格管理？

9. 確實該罵... 因為大家看不清臉就另外開直播，確實蠻獨特

10. 不愧是中國成員kk雖然經紀人被聽到也很蠢，但中國人的私自果然藏不住

11. 經紀人是極限職業...

12. 在粉絲立場聽到偶像被罵確實會傷心，但不說一聲就開直播也確實不對。 （職員）要實時監控，萬一出現失誤或引起爭議，公司又要收拾殘局又要被粉絲罵沒做好管理

13. 出道多年的偶像都不會同一時間開直播，要等到其他成員下播才開，或者等到另一天。 新人想得不夠周全。

14. 在同一個場所為了給大家看清楚而另外開直播，有什麼問題？ 究竟為什麼罵他？ 只是因為沒聽話而生氣吧？

15. 既然獲得了直播許可，那麼開2個或3個有什麼問題？

16. 就算是該罵的事也應該結束後再罵

17. 站在經紀人立場，對於做出計劃外的事是可以給予警告，但有必公開訓斥那麼久嗎？

18. 我訂閱Bubble不是為了聽我家偶像被罵啊，要他注意的話下播後說就可以，這是在做什麼啊

19. 不至於罵得這麼兇吧，唯一的可能就是故意為難新人。 粉絲都聽到了，什麼鬼啦

20. 只要說聲各自開直播會難以管理、下次不要這樣就好了，幹嘛罵那麼兇...

21. 多開一個Bubble直播要多加很多錢嗎...？ 不理解...

22. 我本命也是外國人，這樣真的會氣炸

23. 就算訓斥也不應該在別人面前啊...;; 公司裡都不會這樣

24. 他又沒做失誤的事，只是想和粉絲溝通而已，需要罵到這程度嗎？ 就算罵也應該等到直播結束後安靜給個警告就可以了，真的不應該直播途中就在門外那樣大聲訓斥。 反而是經紀人輕率了，該罵。

25. 就算真的做錯事也不應該是這個方式

出處：https://theqoo.net/hot/2984235646?page=2

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