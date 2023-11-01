《瘋馬秀》爭議持續延燒？BLACKPINK Lisa 「800萬粉絲微博帳號」突然「被消失」

人氣女子女團BLACKPINK Lisa的微博帳號擁有800多萬粉絲，但今天（1日）卻突然被刪除。

進入Lisa的微博帳號，就會出現「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」的字。網友認爲Lisa出演《瘋馬秀》可能違反規定，因此帳號才被刪除。除了Lisa之外， Lisa的粉絲站「LISA_LALISAHOUSE ​」也被刪掉，疑似前往看秀的Angelababy、張嘉倪也被波及，無法關注和收私訊。



這也在 the qoo上了HOT，韓網友紛紛表示：「違反什麼規定」、「是因爲脫衣舞嗎」、「真搞笑」、「中國那樣的不是一兩天的事」、「去看演出的中國人也被阻止了」、「中國有維持藝人品位的規定，那也不是冤枉的措施啊」、「雖然不喜歡那個秀，但是國家很奇怪」、「只是覺得好笑，呵呵呵」、「暈，那 Lisa 也不能在中國活動了嘛」等等。



另外， Lisa所屬的BLACKPINK今年8月迎來出道7週年。雖然時間已經過去很久了，但是仍然沒有傳出與所YG娛樂續約的消息。因此出現「Lisa拒絕了YG的500億韓元續約金」、「Lisa將與美國唱片公司簽約」等各種謠言。每次傳出相關消息時，YG皆以「目前正在討論」否認傳聞。



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