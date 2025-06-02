《鬼宮》金智勳自爆以前對陸星材沒興趣，現在本命BTOB！讚星材歌藝也告白朴孝信

《鬼宮》「姜哲」陸星材與「王」金智勳的Bromance在劇中相當搶眼，兩人戲外互動也很有趣，金智勳來到陸星材YouTube節目《最愛露營》，Bromance也散發！言談中亦談到歌手好友朴孝信對自己的影響。

陸星材介紹金智勳就用朝鮮時代語氣：「主上殿下駕到──」金智勳還搞笑用王的語氣回應：「一直呼喚我，麥克風都還沒戴好。」結果金智勳一坐下就自爆自己以前對陸星材沒什麼興趣，只知道是誰、知道他演戲又努力當BTOB、歌唱得也很好，合作之後親自接觸才迷上他，個性好又有Sense。



金智勳一直稱讚陸星材，陸星材卻好奇一般男演員是不是對女團更有興趣嗎，但金智勳說更喜歡男愛豆，問他最愛男愛豆是誰，他卻癟嘴猶豫了，看往身旁的陸星材：「呃，BTOB？」陸星材笑說金智勳腦中應該跑了不少團體名字XD，金智勳回應：「當然是BTOB了，說到男愛豆不就是BTOB嗎？」



陸星材在《鬼宮》一人扮演兩角「姜哲」和「尹甲」，陸星材問金智勳自己和誰更像，金智勳回答「不用說也是姜哲」，解釋天真爛漫、純真的性格很像，不過陸星材是「社會生活了十年、在職場闖蕩十年的姜哲」，陸星材秒懂自己和姜哲的差別就是「有無社會化」！



金智勳還主動提到陸星材翻唱許多歌，那些歌都是自己喜歡的，特別是日本歌曲〈晚餐歌〉，聽了陸星材的版本大為讚嘆。陸星材表示知道金智勳喜歡唱歌，不過金智勳說自己在綜藝《我獨自生活》唱了歌手好友朴孝信的歌，被勸阻「以後唱別人的歌」，但他說自己就是飛蛾撲火，透露非常欣賞朴孝信在製作音樂上的努力，自己也受到啟發，「能走到這位置，他影響很大」。



回到劇中的姜哲和王，兩人透露角色會有「抓著衣領互毆」戲，金智勳笑說第一次看劇本還很不可思議。陸星材稱讚金智勳被附身後的演技展現，金智勳只是淡淡地說：「真的很辛苦。」陸星材大笑：「我們劇所有演員被問當時如何，都回『太辛苦』了。」金智勳解釋一直表現極限的情感演技，身體精疲力盡下還要拍動作戲，「所以我……拍的時候健康出走了……還在恢復當中」。



兩人還聊起其他劇，被金智勳大力讚許是人生劇的《苦盡柑來遇見你》，做了金智勳最愛的吊單槓引體向上。說到引體向上，金智勳2023年在《我獨》透露自己最愛在家裡附近公園吊單槓，還有特殊技法。金智勳透露陸星材BTOB隊友李旼赫也受邀到那公園吊單槓了，邀請陸星材也來，陸星材則邀請金智勳釣魚，美好的Bromance就此落幕。



▼《最愛露營》金智勳做客完整節目



《鬼宮》將在本週6日、7日完結，結局會如何收尾，姜哲、王和尹甲的Bromance最後發展呢？香港觀眾可鎖定Viu。

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