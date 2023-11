传他社开60亿韩元延揽BTOB全体！CUBE回应「到期前尽全力」，还有消息推新男团nowadays

CUBE娱乐目前和旗下男团BTOB(徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、陆星材)正在进行二次续约方面的讨论,不过传出「杀出程咬金」。

近日先是有传闻,他家经纪公司开出了60亿韩元(约14.3亿台币、3456万港币)向BTOB抛出橄榄枝,希望作为团体合约金延揽他们,有媒体认为按照现在的经济情势而言,此数字「并不简单」。



今(1),CUBE娱乐对媒体做出回应,表示和BTOB的合约尚未完全到期,在到期前会在事务上竭尽全力,并透露BTOB成员们正在为未来发展多方面考量,且强调报导中的「60亿韩元合约金」和CUBE毫不相关。



▼BTOB目前还正要推出纪录片《BTOB TIME : Be Together THE MOVIE》,会在电影院上映



BTOB 2012年出道,虽然不局限於抒情歌,但抒情歌绝对是他们的强项,如名曲〈Missing You〉。2018年他们曾完整体续约一次,目前迎来二次续约关卡,若未能和CUBE达成共识,是否能沿用「BTOB」一名相当难说。



另外,CUBE今日还有则消息,‎《JTBC NEWS》‎称CUBE正准备在明年第一季度推出新男团「nowadays」。CUBE已8年未推出新男团,上一次已是2016年的Pentagon,女团则是2021年的LIGHTSUM,而‎CUBE不久前才和Pentagon部分成员结束专属合约(团体并未解散)‎。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻