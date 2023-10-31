「笑著道別」ㅠㅠ 全昭旻結束最後一次的《Running Man》之旅，路透照、與工作人員合照曝光

「飛蛾」、「瘋昭旻」、「戀愛青蛙」……全昭旻，在《Running Man》奔跑了6年6個月，昨（30）日已完成最後一次的錄影，這兩日公開的一些照片令觀眾不捨。

昨日最後一次在《Running Man》奔跑，全昭旻在IG上傳了上班照片，微笑著對著鏡頭打招呼，什麼話也沒說、什麼文字也沒打，只有一個動圖。



隨後便有路透照流出，《Running Man》一行人在首爾樂園錄影，全昭旻、宋智孝、池錫辰與劉在錫穿著校服，Haha、梁世燦打扮成《哈利波特》巫師，只有金鍾國最奇怪整身豹紋，而全昭旻頭上還戴著標示著自己的青蛙髮箍。



more bts from running man’s filming last monday at seoul land and at seoul grand park#SongJiHyo #송지효 #런닝맨 pic.twitter.com/VmsrvBKOdd — jihyoyah (@suyeounie) October 31, 2023

《Running Man》負責全昭旻妝髮造型的工作人員，也紛紛在個人IG也發出相關照片寫下「today is最後一次錄影 I am 傷心」、「星期一、週末夫婦結束」，另外還有一名工作人員上傳昭旻與全體工作人員的合照，寫「這段時間能一起奔跑很幸福（愛心）」。



昭旻今（31）日則公開了一張當天捧著蛋糕的照片，蛋糕上頭滿滿的是自己在《Running Man》的造型，是那些負責她造型的工作人員送給她的禮物，她寫「青蛙造型三人組」、「會慢慢打招呼的」，臉上依舊掛著笑臉。



昭旻「笑著道別」讓觀眾、粉絲更捨不得了，她在《Running Man》的最後一集尚未公布何時會播出，最新預告還不是最後一集，各位可要把握昭旻的最後幾集了。

▼《Running Man》最新預告



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