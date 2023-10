「笑著道別」ㅠㅠ 全昭旻結束最後一次的《Running Man》之旅，路透照、與工作人員合照曝光

「飛蛾」、「瘋昭旻」、「戀愛青蛙」……全昭旻,在《Running Man》奔跑了6年6個月,昨(30)日已完成最後一次的錄影,這兩日公開的一些照片令觀眾不捨。

昨日最後一次在《Running Man》奔跑,全昭旻在IG上傳了上班照片,微笑著對著鏡頭打招呼,什麼話也沒說、什麼文字也沒打,只有一個動圖。



隨後便有路透照流出,《Running Man》一行人在首爾樂園錄影,全昭旻、宋智孝、池錫辰與劉在錫穿著校服,Haha、梁世燦打扮成《哈利波特》巫師,只有金鍾國最奇怪整身豹紋,而全昭旻頭上還戴著標示著自己的青蛙髮箍。



more bts from running man’s filming last monday at seoul land and at seoul grand park#SongJiHyo #송지효 #런닝맨 pic.twitter.com/VmsrvBKOdd