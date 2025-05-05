「我是去賣衣服啦」宋智孝《RM》遲到爆金句！內衣銷量與節目表現陷兩極評價

SBS人氣綜藝《Running Man》4日播出內容引發熱議，成員宋智孝因首次自駕前往拍攝地導致遲到，意外成為節目焦點。本期以「創業代表爭奪戰」為主題的錄製中，成員們以吸睛造型亮相抱川拍攝現場，卻因宋智孝的缺席出現意外插曲。

節目開場時，金鐘國率先抵達山坡拍攝地，展現健身達人的敏捷身手，笑稱「這種地形最適合調整節奏」。隨後抵達的劉在錫、池錫辰、梁世燦等人以誇張的「創業家造型」登場，白色西裝搭配禮帽的浮誇裝扮被劉在錫調侃為「Trot四大天王聯歡會」。 池錫辰佩戴裝飾帽與墨鏡的華麗造型更引發成員爆笑，他本人也疑惑表示：「為什麼我們收到的訊息都不一樣？」



當所有成員完成開場拍攝後，唯獨未見宋智孝身影。 池錫辰向製作組透露：「智孝堅持要自己開車來，結果在抱川迷路了。」約半小時後，宋智孝氣喘吁吁跑上山坡連聲道歉：「對不起！這個山坡真的太要命了！」面對池錫辰「你是緊張過度才會這麼累」的調侃，她幽默回應：「其實我是去賣衣服才遲到的啦！」更反將一軍笑指池錫辰的造型像燈具推銷員，機智化解尷尬氣氛。



值得關注的是，宋智孝近期在電商領域展現商業影響力。池錫辰日前在自己的YouTube節目中爆料宋智孝自從出演金鐘國健身節目後個人經營的內衣品牌銷量激增，印證其「帶貨女王」的稱號。

不過此次遲到事件引發部份網友爭議，留言區出現「既然要專心做生意不如退出節目」、「作為元老成員應該更專業」等批評聲浪，也有觀眾認為「偶爾失誤反而展現真實面貌」、「她應該是在開玩笑，而不是真的為做生意而遲到」、「她是因為迷路才遲到的吧」等。

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