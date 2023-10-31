「笑著道别」ㅠㅠ 全昭旻结束最后一次的《Running Man》之旅，路透照、与工作人员合照曝光

「飞蛾」、「疯昭旻」、「恋爱青蛙」……全昭旻，在《Running Man》奔跑了6年6个月，昨（30）日已完成最后一次的录影，这两日公开的一些照片令观众不舍。

昨日最后一次在《Running Man》奔跑，全昭旻在IG上传了上班照片，微笑著对著镜头打招呼，什么话也没说、什么文字也没打，只有一个动图。



随后便有路透照流出，《Running Man》一行人在首尔乐园录影，全昭旻、宋智孝、池锡辰与刘在锡穿著校服，Haha、梁世灿打扮成《哈利波特》巫师，只有金钟国最奇怪整身豹纹，而全昭旻头上还戴著标示著自己的青蛙发箍。



more bts from running man’s filming last monday at seoul land and at seoul grand park#SongJiHyo #송지효 #런닝맨 pic.twitter.com/VmsrvBKOdd — jihyoyah (@suyeounie) October 31, 2023

《Running Man》负责全昭旻妆发造型的工作人员，也纷纷在个人IG也发出相关照片写下「today is最后一次录影 I am 伤心」、「星期一、周末夫妇结束」，另外还有一名工作人员上传昭旻与全体工作人员的合照，写「这段时间能一起奔跑很幸福（爱心）」。



昭旻今（31）日则公开了一张当天捧著蛋糕的照片，蛋糕上头满满的是自己在《Running Man》的造型，是那些负责她造型的工作人员送给她的礼物，她写「青蛙造型三人组」、「会慢慢打招呼的」，脸上依旧挂著笑脸。



昭旻「笑著道别」让观众、粉丝更舍不得了，她在《Running Man》的最后一集尚未公布何时会播出，最新预告还不是最后一集，各位可要把握昭旻的最后几集了。

▼《Running Man》最新预告



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