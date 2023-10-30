受李善均影響？ 奉俊昊導演作品展撤銷《寄生上流》，但《我的大叔》有望倖存串流平臺

李善均涉毒新聞爆出後，很多人擔心韓劇經典《我的大叔》會被平台下架再也看不到，好在Disney+等今日給出答復：作品不是他一個人的作品，不會下架！不過電影方面還是受到衝擊...

李善均之前參演奉俊昊導演的《寄生上流》在國際獲獎無數，成為代表韓國的電影之一。 近日韓國劇院Lotte Cinema在10月至11月舉辦ANNIVERSARY FESTA活動，上映《真愛每一天》《地心引力》等10年前面世的電影名作。 其中奉俊昊導演特別展的作品名單包括《寄生上流》《殺人回憶》《末日列車》（港譯：末世列車）三部作品，但目前《寄生上流》已被撤銷，很有可能就是與主演李善均涉毒事件有關。



關於李善均另一部主演作品《我的大叔》，也有很多劇迷擔心遭到各平台下架，在李善均事發後掀起重看熱潮。 令人放心的是，韓媒Sports Seoul就此採訪Netflix、TVING、Disney+等簽約該劇的平台，得到的回復均為「沒有下架計劃」。

某OTT人士表示李善均還在內部調查階段，而且平台方有簽約在先，必須同製作公司等部門商議，無法自行決定。



一般而言，韓國知名藝人犯錯闖禍時，電視台會撤下綜藝重播服務，甚至將YouTube及入口網站的相關節目整個撤掉。 Netflix的做法是在藝人出事後討論是否上架相關作品，例如劉亞仁主演的電影《終極對弈》和《地獄公使2》; 但不會因為藝人過往的問題而將節目轉為非公開，例如曾捲入Burning Sun事件的BIGBANG勝利出演的綜藝《YG電子》、爆出作假嫌疑的《體能之巔：百人大挑戰》、出演者free智雅用假名牌的《單身地獄》、抄襲爭議歌手柳熙烈出演的《TAKEWON》等。





另有一位製作方人士表示，電視劇和電影不同於綜藝節目，包含很多演員，不能看作是單一演員的作品：「綜藝可以刪除當事人的那一期，但電視劇要全部刪掉才行。 之前有過下架綜藝，但電視劇沒有相同先例。」



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