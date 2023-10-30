受李善均影响？ 奉俊昊导演作品展撤销《寄生上流》，但《我的大叔》有望幸存串流平台

李善均涉毒新闻爆出后，很多人担心韩剧经典《我的大叔》会被平台下架再也看不到，好在Disney+等今日给出答复：作品不是他一个人的作品，不会下架！不过电影方面还是受到冲击...

李善均之前参演奉俊昊导演的《寄生上流》在国际获奖无数，成为代表韩国的电影之一。 近日韩国剧院Lotte Cinema在10月至11月举办ANNIVERSARY FESTA活动，上映《真爱每一天》《地心引力》等10年前面世的电影名作。 其中奉俊昊导演特别展的作品名单包括《寄生上流》《杀人回忆》《末日列车》（港译：末世列车）三部作品，但目前《寄生上流》已被撤销，很有可能就是与主演李善均涉毒事件有关。



关於李善均另一部主演作品《我的大叔》，也有很多剧迷担心遭到各平台下架，在李善均事发后掀起重看热潮。 令人放心的是，韩媒Sports Seoul就此采访Netflix、TVING、Disney+等签约该剧的平台，得到的回复均为「没有下架计划」。

某OTT人士表示李善均还在内部调查阶段，而且平台方有签约在先，必须同制作公司等部门商议，无法自行决定。



一般而言，韩国知名艺人犯错闯祸时，电视台会撤下综艺重播服务，甚至将YouTube及入口网站的相关节目整个撤掉。 Netflix的做法是在艺人出事后讨论是否上架相关作品，例如刘亚仁主演的电影《终极对弈》和《地狱公使2》; 但不会因为艺人过往的问题而将节目转为非公开，例如曾卷入Burning Sun事件的BIGBANG胜利出演的综艺《YG电子》、爆出作假嫌疑的《体能之巅：百人大挑战》、出演者free智雅用假名牌的《单身地狱》、抄袭争议歌手柳熙烈出演的《TAKEWON》等。





另有一位制作方人士表示，电视剧和电影不同於综艺节目，包含很多演员，不能看作是单一演员的作品：「综艺可以删除当事人的那一期，但电视剧要全部删掉才行。 之前有过下架综艺，但电视剧没有相同先例。」



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