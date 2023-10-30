李善均因涉毒從《No Way Out》下車，趙震雄有望接替出演男主角！韓網友：「更期待了、拜託一定要接」

新劇《No Way Out》講述一位惡名昭彰的罪犯，一出獄就立即開出200億韓元的懸賞金，進行「公開殺人委託」，而「欲殺之人」和「欲生存之人」之間將展開一場精采對決，是一部神祕懸疑犯罪劇。

由李善均、劉在明、金武烈、李光洙、廉晶雅等人主演，而「台灣大勢演員」許光漢日前宣布加入，這陣容讓許多劇迷都相當期待！



李善均將飾演警察「白中植」一角，必須保護市民不受稀世大罪犯的傷害，是本劇的核心角色。在首次拍攝之前爆出毒品醜聞，他也向製作組傳達主動退出意向。《No Way Out》方面表示：「製作公司與經紀公司達成協議，接受演員的立場，現在拍攝正在如期進行中，不會延期。」據悉，製作公司先拍攝其他演員的份量，正在快速尋找接替李善均的演員。



今日（30日）據韓媒報導，趙震雄將接替李善均出演《No Way Out》。對此，趙震雄的所屬社回應：「收到《No Way Out》出演提議，目前正在討論中。」



消息一公開，也讓韓網友紛紛表示：「哇！趙震雄！更期待了」、「趙震雄更適合演警察角色」、「張開雙臂歡迎啊」、「我反而喜歡趙震雄 嗚嗚」、「必須保護市民不受稀世大罪犯的傷害白中植 = 趙震雄」、「我一定要看」等等。而趙震雄他是否會出演《No Way Out》也備受關注。



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