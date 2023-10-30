SEVENTEEN練習室影片笑點過於密集：Vernon的褲子「想開了」，淨漢的「特權」弟弟們根本比不了

哈哈哈哈哈，從沒見過讓人看得如此歡樂的練習室影片。

近日，超人氣男團SEVENTEEN攜第十一張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》重磅回歸，專輯名取自英文「Seventh Heaven」，意為無比幸福的狀態。 成員們通過新輯與粉絲共慶一路艱辛的努力及取得的成果，勾勒新的未來。這張專輯勢頭猛進，國、內外預售量超過520萬張，超越了之前K-POP唱片預售最高紀錄513萬張，創下了全新紀錄。



前兩日，SEVENTEEN通過官方X賬號公開了新專輯主打曲《音樂之神》的練習室影片，粉絲們除了欣賞12名成員（隊長S.COUPS因傷缺席本次回歸）整齊劃一的帥氣群舞之外，還發現了有趣的畫面。 先是Vernon當天穿了一條時髦的破洞牛仔褲，原本洞洞也只破到膝蓋程度，沒想到Vernon一個深蹲之後，褲子的大腿部份直接撕裂，直接露出了整個大腿面，Vernon也肉眼可見地慌張起來，原本的笑臉瞬間變成了不可思議的表情。 不過Vernon十分敬業，哪怕只是拍攝練習室影片，也全力以赴，褲子破掉之後仍動作到位，看得粉絲們哈哈大笑，直呼「Veron的褲子『想開了』。 」



버논이 바지 전 세계~ 하자마자 다 뜯어졌는데요?ㅠ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/CfrOXUCYGB — 갯섬 (@_getsome_park) October 28, 2023

接著就是「二哥」尹淨漢，作為隊內的絕對統治者，尹淨漢有著其他弟弟們沒有的權利，當跳起來露出肚子之後，幕後非常貼心地為他打上了馬賽克，還是賞心悅目的閃電形象，對比Hoshi等隊友，這簡直就是幕後的「偏愛」啊，逗得網友們評論說：「弟弟們的肉也是肉啊」、「 尹淨漢的肚子上是不是有體毛，不好意思公開？」 、「Woozi的衣服都起飛了，幕後也不管他，哈哈哈哈哈」、「淨漢：休想看我的腹肌」等。





此外，11月14日（法國當地時間）SEVENTEEN將在法國巴黎聯合國教科文組織總部舉行的第13屆聯合國教科文組織青年論壇上進行約1個小時的演講和演出，成員們將向全世界青年傳達「不要受挫，要戰勝」的信息，朝著正能量偶像團邁進一大步。

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