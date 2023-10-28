【快訊】李善均涉毒後首露面！前往警署接受調查90度鞠躬道歉

《我的大叔》、《寄生上流》（上流寄生族）名演員李善均，近日涉嫌吸毒鬧得韓國演藝圈沸沸揚揚，今（28）日他為了接受警方調查首度露面。

日前，李善均‎涉嫌與已遭拘留的首爾江南娛樂場所室長29歲A某共同吸食毒品，警方認為兩人不僅在娛樂場所，在A某住處也一起吸毒。李善均今韓國時間下午4點36分左右前往仁川論峴警察署接受調查。



據‎《TVDaily》‎報導，李善均進入警署前接受記者訪問，在鏡頭前表達歉意：「首先，因為牽涉到負面的事情讓很多人失望，對此表示真誠的歉意。最重要的是，再次向信任且支持我的所有人低頭道歉。正如經紀公司所傳達的，會以真誠姿態誠實的進行調查。」



除此之外，李善均也向家人道歉：「還有對現在這一瞬間，忍受著很大痛苦的家人感到抱歉。」李善均涉毒不僅演藝事業重創，家庭也搖搖墜，據知情人爆料，妻子田慧振得知丈夫荒唐行徑相當崩潰，已將兒子送出國‎。



李善均目前已被限制出境，此次調查，警方計畫對其進行毒品測試。

*更新：韓國時間下午5點47分左右，李善均由於僅做毒品測試，僅一小時便離開警署，回答媒體提問表示已繳交手機、會如實做到警方下次正式調查的所有要求，最後再次強調自己會誠實應對，且再次道歉，對於‎遭A某威脅勒索‎一事則避談。



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