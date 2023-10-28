【韓網熱帖】已經刻好大賞名字的旗安84今天這期《我獨自生活》...

昨晚播出的《我獨自生活》裡，旗安84在極度疲憊且腳踝疼痛的狀況下，仍堅持跑完馬拉松全程42.195公里。 雖然原本也很有希望（拿大賞），這次更加板上釘釘了。







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​韓國網友評論：

1. 一定要配合BGM看影片ᅮᅮ雙倍感動

2. Code Kunst看到旗安接過紀念品袋子，問裡面是大賞嗎kkkk

3. 如果說之前是99%，現在就是100%

4. 一定要看今天這期... 真的，出鏡的每一個人都好帥氣

5. 好像電影一樣，倒下又爬起來的時候，連BGM都沒有的時候

6. 新節目走紅+搞笑已經是大賞的有力人選，今天又加上了感動kkkᅲ大賞資料畫面有了

7. 真的感動... 不放棄的旗安很厲害，周圍為他應援、一起跑步的人也非常感謝，努力跑步的所有人都很帥氣

8. 跑完全程後笑的模樣，第一次對旗安心動......

9. ᅲᅲ一切都完美... 旗安的毅力，出來幫忙領路的人們... 完全可以放棄卻好幾次重新站起來ᅲᅲ最後笑的時候ᅲᅲ真的流淚了ᅲᅲ

10. 看到視覺障礙爺爺跑步真的爆哭ᅲᅲᅲ李笛的歌作為BGM出現時哭到不行ᅲᅲ給旗安大賞吧ᅲ

11. 全馬中途這樣暫停會導致配速混亂、很難繼續，若沒有非凡的精神力量是不可能的。 旗安真的精神力很強，另眼相看了

12. 讓我也想努力生活了，雖然明天還是會躺著吧ᅲ

13. 我沒什麼感覺... 至於拿大賞嗎

14. 我邊看邊哭ᅲᅲ今年看過的節目裡最感人的一個

15. 一開始經常不理解旗安的行為，越看越感到他的魅力

16. 提前祝賀，從現在開始練習獲獎感言吧

出處：https://theqoo.net/hot/2979425544

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