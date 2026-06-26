《新進社員姜會長》收視率從開播的3％直衝到第8集11％！還剩4集挑戰刷新自身最高紀錄！

由JTBC在週末播出的劇集《新進社員姜會長》由李濬榮與李宙明共同主演，雖然剛開播時只有3,7％左右的收視率，不過節節高升的速度非常快，到6月21日播出的第8集已經來到突破雙位數11％的收視率！劇情複雜度高並且進展飛快，全體演員們的表現也非常出色。

《新進社員姜會長》劇情描述一位前途光明的足球員黃浚炫（李濬榮飾）在路上意外遭到肇事逃逸的轎車撞擊，導致重傷無法繼續足球生涯，他找上了車主姜會長（孫賢周飾），並意外與其交換靈魂，揭開自己當天意外的真相，並且同時釐清自己的孩子們對公司接班的野心。目前仍有4集劇情待播出，也讓觀眾們的期待越來越高，可望再突破自身最高收視紀錄。



會有這樣的飛快收視率飆升，可歸功於《新進社員姜會長》劇情與眾不同的開展速度，以及擁有流暢反轉的結果。由於姜會長正處於欲交棒給兒女的時期，但雙胞胎兒女（晉久、田慧振飾）各據一方並各自使出不同手段爭權奪利，兩人更是在夜間飆車而撞到黃浚炫的真兇。公司內還有一位姜會長的小女兒（李宙明飾），因為是繼母所生，從小就被雙胞胎兄姊打壓，但卻默默在公司觀察並蒐集所有情報，對公司經營很有想法。



意外靈魂交換後，會長的靈魂借用黃浚炫的身體，並要求進入公司上班，與小女兒聯手成為揭發真相的最佳搭檔。雖然《新進社員姜會長》也擁有「靈魂交換」以及「財閥家族」的兩大主要劇情要素，不免讓人聯想到JTBC之前的人氣之作《財閥家的小兒子》，但從第一集的開展就帶來截然不同的風格，給予觀眾們相當新穎的感受。



除劇情以外，最大功臣更是主演李濬榮。在靈魂交換後，他的眼神以及手勢等等動作，都與孫賢周十分相似，讓觀眾們很明確地感受到年輕的他擁有一個老靈魂，並以自己的方式呈現會長的復仇，穩重演技得到觀眾們的好評不斷。雖然李濬榮下個月即將入伍，這無疑是他入伍前的最佳作品。劇中反派晉久以及田慧振的表現也相當到位，兩人從互相爭奪到權力失勢，也讓觀眾們看得相當痛快。期待《新進社員姜會長》接下來的4集也可再創收視佳績。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞