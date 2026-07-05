《新進社員姜會長》爭產戰最終回！李濬榮等四主演感言曝光，孫賢周驚悚「大復活」嚇瘋全網

由李濬榮、李宙明、田慧振、晉久聯袂主演的 JTBC 話題財閥劇《新進社員姜會長》今晚（5日）即將迎來大结局！四位主角憑藉炸裂的演技，成功帶領觀眾殺入最盛集團權力爭奪戰的最核心。在最後一集播出前夕，他們紛紛發表了感性橫溢的終映感言，撫慰粉絲們充滿不捨的心。

男主角李濬榮即將在本月底入伍服兵役，他真摯地表示：「在高慧珍導演、製作團隊以及優秀的演員前輩們幫助下，讓我在入伍前累積了寶貴的經驗、目睹了美好的人事物，內心充滿感激。」他也向觀眾致謝：「非常感謝大家在深夜陪伴我們一同見證最盛集團的起落，祝願所有觀眾充滿幸福與平安。」



飾演「姜莞爾」的李宙明則感性說道：「我想我會永遠記得姜莞爾這個角色的勇氣與堅韌。能與最頂尖的前輩、導演、編劇及所有工作人員合作，真的無比幸福。大家一起燒腦、共同創作的每個瞬間，都將成為我心中珍藏許久的寶貴經驗。看到我們注入作品的真心與汗水能傳達給觀眾，並收獲這麼多的愛，真的感到很幸福也很感謝。」



飾演惡女「姜在京」的田慧振同樣對劇組表達了滿滿的愛：「首先想對打造出超棒拍攝現場的演員、導演及製作團隊說聲謝謝，多虧了大家，我才能在歡樂的氛圍中幸福地演戲。」接著她也幽默地表示：「最重要的是，真心感謝那些一直喜愛這部劇、並且討厭（？）姜在京這個角色的觀眾們！請大家一定要陪我們走到最後喔！」



最後，飾演「姜在成」的實力派男星晉久回憶道：「整個拍攝過程都是既快樂又珍貴的經驗。每當看到包含著同仁、前輩、後輩演員以及工作人員血汗淚的精采畫面時，我自己也會完全投入，以一個普通觀眾的身份深深產生共鳴。真心感謝所有給予這部作品超乎預期喜愛的觀眾們！」



四位主演各具特色的告別問候，無疑再度拉高了觀眾對大結局的好奇心。在上週播出的劇情中，黃浚炫對泰河集團會長羅竝募（鄭載成 飾）、羅恩世（李瑞安 飾）父女正式宣戰，而生死未卜的最盛集團會長姜龍虎（孫賢周 飾）竟突然現身，劇情反轉再反轉，不到最後一秒根本無法預測！

這場賭上財閥命運的最盛集團繼承權大戰，李濬榮、李宙明、田慧振、晉久的命運最終章，將於今晚晚上 9 點 30 分在 JTBC 電視台盛大揭曉，香港觀眾可以在Viu同步追看！



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