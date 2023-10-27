「李善均事件」女室長藏身處種植大麻，竟對警方辯稱「是生菜」！網笑：產地直送超新鮮

據韓媒，供出李善均和GD（G-Dragon，權志龍）的風月場所女室長被警方逮捕時藏身於朋友住處，警方在現場搜出大麻和吸食、種植用具，但女室長堅稱：「朋友種的是生菜。」

Channel A昨日報導稱，仁川警察廳搜查官上月18日潛入首爾某商住兩用樓，確認江南某風月場所的女室長A某藏匿在位於此處的朋友家中，隨即以使用精神藥物的嫌疑對其進行逮捕。



A某接受調查時先後供出李善均和GD兩名演藝圈人士，其中李善均在A某住處多次吸食大麻等毒品，兩人有數十次通話記錄，A某還曾向李善均勒索3億韓元。

警方進入A某朋友家時，在洗手間發現大麻，房間裡發現疑用於吸食大麻的玻璃管，以及可疑的植物種植機，推測是用來親自種植大麻。 對此，A某解釋稱：「朋友種的是生菜。」



目前警方正在調查是大麻種植與否及流通方向。

網友對此感到好笑和無語：「向生菜道歉」、「產地直送新鮮有機麻kkk」、「用來包烤肉吃嗎」、「怎不說是楓樹」、「女室長和李善均兩敗俱傷」、「現實版毒梟聖徒」、「毒販就是故意讓藝人上癮從而勒索錢財」、「有這努力精神不如做點正經事」、「這位媽媽桑的客戶可能全部是癮君子」、「生產、流通、消費、銷售、勒索一條龍」、「警察這次辦事效率很高kkk」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞