【快讯】李善均涉毒后首露面！前往警署接受调查90度鞠躬道歉

《我的大叔》、《寄生上流》（上流寄生族）名演员李善均，近日涉嫌吸毒闹得韩国演艺圈沸沸扬扬，今（28）日他为了接受警方调查首度露面。

日前，李善均‎涉嫌与已遭拘留的首尔江南娱乐场所室长29岁A某共同吸食毒品，警方认为两人不仅在娱乐场所，在A某住处也一起吸毒。李善均今韩国时间下午4点36分左右前往仁川论岘警察署接受调查。



据‎《TVDaily》‎报导，李善均进入警署前接受记者访问，在镜头前表达歉意：「首先，因为牵涉到负面的事情让很多人失望，对此表示真诚的歉意。最重要的是，再次向信任且支持我的所有人低头道歉。正如经纪公司所传达的，会以真诚姿态诚实的进行调查。」



除此之外，李善均也向家人道歉：「还有对现在这一瞬间，忍受著很大痛苦的家人感到抱歉。」李善均涉毒不仅演艺事业重创，家庭也摇摇坠，据知情人爆料，妻子田慧振得知丈夫荒唐行径相当崩溃，已将儿子送出国‎。



李善均目前已被限制出境，此次调查，警方计画对其进行毒品测试。

*更新：韩国时间下午5点47分左右，李善均由於仅做毒品测试，仅一小时便离开警署，回答媒体提问表示已缴交手机、会如实做到警方下次正式调查的所有要求，最后再次强调自己会诚实应对，且再次道歉，对於‎遭A某威胁勒索‎一事则避谈。



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