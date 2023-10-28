太勁爆了！韓網曝演員世界很混亂：男逛夜總會，女逛「鴨店」，甚至有明星去那裡上班

韓國演員李善均因涉嫌注射毒品而接受內部調查，演員們的現實苦惱也受到了關注。

日前，韓國某網路社區出現了「演員世界好像有點混亂」的文章，成為了熱門話題。 發文者A某說：「雖然演員們說是在表演，但每次拍接吻、擁抱等戲份就如同吃飯一樣，所以混亂似乎已經成為了他們的日常。」 他接著說：「因此他們為了追求更大的快感，就會吸毒、逛妓院等等。 就像男藝人會去妓院縱欲一樣，女性藝人也會去『鴨店』找陪酒的男人。」 他還提到：「據說在新沙洞和淸潭洞的知名酒吧裡經常有女演員出沒。」



A某繼續寫道：「演藝圈的人因為可以輕鬆賺很多錢，所以似乎更追求快感。 有些頂級明星表面上展現的形象與其實際情況不同，他們也會去風月場所上班。」



對此，網友們震驚的同時也表示很不解，紛紛留言表達自己的觀點，稱：「娛樂圈大部份人應該都知道這些事情吧」、「享受快感的人可能更在乎情感」、「每個人的問題都不一樣啊」、「不能一概而論吧」、「大家都知道有很多藝人接受財閥的贊助」、「 此前有部劇的男偶像到包間陪師奶們，正好7個人，師奶們還說下次還要某榜單的第一來，當時就當笑話聽了」、「要是那樣早就曝光了」、「公司管理得好，其實哪裡都一樣吧」等。

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