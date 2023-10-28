太劲爆了！韩网曝演员世界很混乱：男逛夜总会，女逛「鸭店」，甚至有明星去那里上班

韩国演员李善均因涉嫌注射毒品而接受内部调查，演员们的现实苦恼也受到了关注。

日前，韩国某网路社区出现了「演员世界好像有点混乱」的文章，成为了热门话题。 发文者A某说：「虽然演员们说是在表演，但每次拍接吻、拥抱等戏份就如同吃饭一样，所以混乱似乎已经成为了他们的日常。」 他接著说：「因此他们为了追求更大的快感，就会吸毒、逛妓院等等。 就像男艺人会去妓院纵欲一样，女性艺人也会去『鸭店』找陪酒的男人。」 他还提到：「据说在新沙洞和淸潭洞的知名酒吧里经常有女演员出没。」



A某继续写道：「演艺圈的人因为可以轻松赚很多钱，所以似乎更追求快感。 有些顶级明星表面上展现的形象与其实际情况不同，他们也会去风月场所上班。」



对此，网友们震惊的同时也表示很不解，纷纷留言表达自己的观点，称：「娱乐圈大部份人应该都知道这些事情吧」、「享受快感的人可能更在乎情感」、「每个人的问题都不一样啊」、「不能一概而论吧」、「大家都知道有很多艺人接受财阀的赞助」、「 此前有部剧的男偶像到包间陪师奶们，正好7个人，师奶们还说下次还要某榜单的第一来，当时就当笑话听了」、「要是那样早就曝光了」、「公司管理得好，其实哪里都一样吧」等。

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