拍攝《一日三餐：美國篇》想帶上誰？李瑞鎮：首先是鄭有美、玉澤演也OK、金光奎「絕對不行」

此前公開的《李瑞鎮的紐約紐約2》中，羅䁐錫PD和李祐汀編劇表示，帶著李瑞鎮在美國拍攝《一日三餐》是他們最後的目標。

李瑞鎮聽到就笑說：「為什麼一定要帶著我啊？沒有別的人了嗎？」羅PD提議拍個《一日三餐：水芹篇》並開始說出自己的計劃，他說：「只要是農場，即使不是那麼大規模，就開始拍一兩季，自己做東西吃、在那裡種些東西，然後在前面開個小食堂。」



李祐汀編劇又問李瑞鎮：「如果真的拍的話？會帶誰去啊？ 旁邊兩個人中？得帶上擅長農活的人、會開車的人、擅長說英文的人。」李瑞鎮就說首先得帶上鄭有美。聽到李瑞鎮的話，羅PD笑著說：「竟然說不管怎樣得先把鄭有美帶上，哇～」



李祐汀編劇又繼續問：「那需要宇植嗎？」李瑞鎮回答說：「宇植...啊哈...這個又和《一日三餐》不一樣啊。」嘆了口氣！之後又問那金光奎怎樣？李瑞鎮激動表示：「帶那個哥哥來美國，無論在任何方面都沒有幫助，那個哥哥連一句英語都不會說。」

金大柱編劇表示想到一名能手～玉澤演！李瑞鎮聽到滿意地說：「哦～澤演很有用啊！他不是也很擅長英文嘛？」美大一開始還囔囔的說為什麼要帶著他，但不知不覺間卻過分投入挑選人才，真的讓人期待會有《一日三餐：美國篇》啊 XD



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞