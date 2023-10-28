好想和他們接吻啊！韓劇裡的4大「吻戲達人」，一個比一個人讓人淪陷

其實影視劇中的吻戲還蠻考驗演員的演技的（笑）！
韓劇迷們應該都知道「第8集定律」吧，往往在第8集中男、女主角就會迎來第一次熱吻，推動感情和劇情的發展，而這一場吻戲往往也是劇情高潮所在。說到吻戲，就不能不提這些男演員，號稱「吻戲達人」。
池昌旭
憑藉《奇怪的搭檔》、《Healer》、《The K2》等劇圈粉無數的池昌旭，不僅動作戲帥到爆，吻戲更讓觀眾們看得面紅耳赤心癢癢，尤其是池昌旭在《The K2》中與潤娥的kiss戲更是超經典！
내가 지창욱 키스할 때 뒤통수 감싸는 손에 처돌아서 지금 이러고 있는거지 pic.twitter.com/UM0AzS8sKO— 수리 (@SR7____5) October 20, 2019
키스 #지창욱#남지현#수상한 파트너 pic.twitter.com/B2f47CUMdH— vanessa (@thiswaycome) October 1, 2018
윤아 지창욱 키스씬 gif - https://t.co/QpaxmNZuhh pic.twitter.com/HpVO0XZhrN— 김다해 (@f9464156419) April 7, 2018
朴敘俊
Wuli朴敘俊也是被網友們提名超會吻的一位！《金秘書為何那樣》中抱著朴敏英的貼強吻，《三流之路》中和金智媛的「捧頭吻」、「摟腰吻」超級撩人，吻技十分高超！
13화 ㅅ...세번째..키스씬ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 나죽네ㅠㅠ죽어ㅠㅠㅠ#박서준 #박민영 #김비서가왜그럴까 pic.twitter.com/KXYW7BJTHz— ㆍʜᴇᴇᴢʀᴏʟʏㆍ (@HEEZROLY) July 18, 2018
와우~~~ pic.twitter.com/GNN3HQrAme— francetracny (@francetracny) October 26, 2023
徐仁國
從柔情的蜻蜓點水式走向乾柴加烈火式的激情擁吻，kiss的遞進式演繹沒人能比得過徐仁國！難怪一度被網友們評為「最會接吻冠軍」。
대한민국 헌법 제 1조 1항— 취향 (@loverdramas) June 1, 2021
서인국은 키스를 해야한다 pic.twitter.com/ktT8V7tgFn
서인국 키스 왜잘함 왤케 잘함 아침부터 이유없이 빡침 pic.twitter.com/Nr4Z7aQSDR— 제이(@J_be_1030) July 16, 2021
孔劉
孔劉的魅力會讓所有年齡段的女性全部都淪陷。 經常連台詞都沒有，單靠眼神交流，能感覺到他眼角眉梢都是愛意綿綿的溫情。無論是深吻還是蜻蜓點水式的kiss，都滿藏柔情蜜意！
#도깨비 E13 #공유 #김고은 #신탁— вell ғor yoo (@bellforyoo) January 13, 2017
ㄹㅇ키스장인. . . . https://t.co/njze0lIdkG pic.twitter.com/puPoeF1Vs7
남과여 사우나 키스신..— 므융 (@772_0805) April 7, 2023
버석하고 습기찬 키스신 미침..
공유 전도연 키스장인들의 텐션이 장난 아님 pic.twitter.com/49wjGmCXyT
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