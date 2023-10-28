好想和他們接吻啊！韓劇裡的4大「吻戲達人」，一個比一個人讓人淪陷

其實影視劇中的吻戲還蠻考驗演員的演技的（笑）！

韓劇迷們應該都知道「第8集定律」吧，往往在第8集中男、女主角就會迎來第一次熱吻，推動感情和劇情的發展，而這一場吻戲往往也是劇情高潮所在。說到吻戲，就不能不提這些男演員，號稱「吻戲達人」。

池昌旭

憑藉《奇怪的搭檔》、《Healer》、《The K2》等劇圈粉無數的池昌旭，不僅動作戲帥到爆，吻戲更讓觀眾們看得面紅耳赤心癢癢，尤其是池昌旭在《The K2》中與潤娥的kiss戲更是超經典！

내가 지창욱 키스할 때 뒤통수 감싸는 손에 처돌아서 지금 이러고 있는거지 pic.twitter.com/UM0AzS8sKO — 수리 (@SR7____5) October 20, 2019

朴敘俊

Wuli朴敘俊也是被網友們提名超會吻的一位！《金秘書為何那樣》中抱著朴敏英的貼強吻，《三流之路》中和金智媛的「捧頭吻」、「摟腰吻」超級撩人，吻技十分高超！

徐仁國

從柔情的蜻蜓點水式走向乾柴加烈火式的激情擁吻，kiss的遞進式演繹沒人能比得過徐仁國！難怪一度被網友們評為「最會接吻冠軍」。

대한민국 헌법 제 1조 1항

서인국은 키스를 해야한다 pic.twitter.com/ktT8V7tgFn — 취향 (@loverdramas) June 1, 2021

서인국 키스 왜잘함 왤케 잘함 아침부터 이유없이 빡침 pic.twitter.com/Nr4Z7aQSDR — 제이(@J_be_1030) July 16, 2021

孔劉

孔劉的魅力會讓所有年齡段的女性全部都淪陷。 經常連台詞都沒有，單靠眼神交流，能感覺到他眼角眉梢都是愛意綿綿的溫情。無論是深吻還是蜻蜓點水式的kiss，都滿藏柔情蜜意！

남과여 사우나 키스신..

버석하고 습기찬 키스신 미침..

공유 전도연 키스장인들의 텐션이 장난 아님 pic.twitter.com/49wjGmCXyT — 므융 (@772_0805) April 7, 2023

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