李善均涉嫌吸毒！朴有天前女友黃荷娜、韓瑞希也一起進行內部調查，網友：怎麼又是他們？
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李善均涉嫌吸毒！朴有天前女友黃荷娜、韓瑞希也一起進行內部調查，網友：怎麼又是他們？

明星   2023年10月21日   星期六12:35   Yuan  

（封面圖源：HODU&U Entertainment、黃荷娜、韓瑞希SNS）

21日，據警方透露，仁川警察廳毒品犯罪調查隊以涉嫌違反毒品類管理相關法律，對李善均等共8人進行內部調查。

警方最近在調查首爾江南娛樂場所毒品事件時，得到了他們的毒品情報，目前處於內部調查階段。據悉，與李善均一起成爲警方調查對象的其餘7人中，還包括南陽乳業創始人的外孫女黃荷娜、歌手練習生出身的韓瑞希等，因此更加令人震驚。

黃荷娜在2019年與前男友、歌手出身的演員朴有天因涉嫌吸毒被判緩刑，結果惡性不改，多次被抓包注射毒品，2021年被判有期徒刑1年，現在已經出獄1年，黃荷娜的父親爲女兒的戒毒而努力的樣子也曾在節目中公開。而韓瑞希在2016年因涉嫌與BIGBANG出身的T.O.P一起吸食大麻，於2017年被判處有期徒刑3年、緩刑4年，此後也因涉嫌吸食冰毒等毒品三次被判有罪。
（圖源：黃荷娜、韓瑞希SNS）

另外，李善均在毒品疑惑浮出水面隔天（20日）通過所屬社 HODU&U Entertainment 表明「將認真進行調查」的立場。同時，公司還主張李善均受到事件相關人士A某和另外2人的恐嚇和威脅，被敲詐了約3億韓元左右，並對此進行了起訴。但對於是否吸食毒品一事並沒有做出任何表態，讓不少網友們感到失望。
（圖源：TVDaily）

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