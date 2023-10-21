iKON世界巡演橫掃歐美回歸亞洲，12月9日澳門站豐富福利約定歌迷

韓國音樂組合iKON自今年5月舉行世界巡迴演唱會，隨即引起各地的Kpop迷關注，而自從經過首爾、台北、東京等站之後，他們在9月再進軍至紐約、洛杉磯等地。而在2023年12月9日，他們將再回到亞洲，在澳門新濠影匯綜藝館盛大舉行《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》演唱會，為亞洲音樂愛好者和闊別了他們多年的港澳地區iKONIC（iKON粉絲稱號）帶來一場難忘的音樂演出。

iKON是透過《WIN》和《MIX & MATCH》兩個選秀節目，最終由SONG、DK、CHAN、BOBBY、JU-NE和現正服兵役的JAY所組成的韓國男團。而在2015年推出的出道作《MY TYPE》更即時橫掃韓國Melon等8大音樂排行榜，並囊括韓國五大頒獎典禮MMA、MAMA、首爾歌謠大賞、金唱片獎和Gaon Chart音樂獎的新人賞，完成「新人賞大滿貫」。他們的音樂風格跨足流行、嘻哈和 R&B，廣受年輕樂迷和樂評人喜愛。iKON在過去幾年中推出了多首熱門歌曲，包括《Love Scenario》、《Killing Me》和《My Type》等，這些歌曲還在全球音樂排行榜上取得了巨大成功。



近年iKON的成員們發展更是多才多藝，好像BOBBY剛剛就推出了新專輯1ST MINI ［ROBERT］，當中的新歌《F》和《hercules!》均大受歡迎。至於另一位成員具俊會JU-NE最近就參加韓劇《閃亮的西瓜》演出，飾演劇中樂隊「SPINE9」的主唱，並負責了該劇的原聲帶《Higher》。而在早前完成的台北站演唱會，iKON特地苦練了周華健的《朋友》盡顯中文能力，不知道在即將舉行的澳門站，他們又會準備甚麼歌曲送給入場的觀眾？



《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》演唱會將是iKON出道以來的首次全球巡迴演出，成員們也十分想念多年不見的港澳地區樂迷，因此特別準備了豐富的福利，包括：SOUND CHECK綵排、HI BYE歡送道別、GROUP PHOTO合照、SIGNED POSTER簽名海報、SIGNED POLAROID簽名拍立得，來跟大家拉近距離。如想好好把握這個難得的機會，近距離欣賞iKON的精湛演出和音樂魅力，Kpop迷就不要錯過售票的重要日子。



《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》澳門演唱會的門票將於 2023 年 11月8日（三）中午12點正式在澳門新濠影滙、大麥公開發售。如希望知道更多iKON澳門演唱會的豐富福利和相關資訊，請繼續留意主辦單位的FB和IG更新，以及新聞公佈。

《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》澳門站

日期：2023年12月9日（星期六）

時間：晚上7時正

場地：澳門新濠影匯綜藝館

門票價格：港幣HKD/澳門幣MOP $1788/$1388/$1088/$788

售票日期：11月8日（三）中午12:00起

主辦：萬星國際娛樂文化

巡演主辦：Archer Media

經紀公司：143 Entertainment

售票鏈接：

澳門新濠影滙：www.studiocity-macau.com

大麥：https://www.damai.cn

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