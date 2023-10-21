【韓網熱議】巨星L某被毒販敲詐數億，線人：對方知道他的名氣！韓網友熱評：寒心，活該

大咖影星L某涉毒案再爆新消息。

18日傍晚，韓媒《京畿新聞》報導，仁川警察廳在調查江南娛樂場所時，掌握了「頂級明星L某」涉嫌吸毒的消息，引起全網譁然。 網友們根據新聞報導的幾條線索，推測巨星L某就是男演員李善均，由於他從出道以來一直保持者正面形象，因此更令眾人訝異。

而李善均所屬經紀公司也在20日做出了回應：「首先對於我們公司所屬演員李善均的報導，引起大家的擔憂深感抱歉。 本公司目前正在確認對李善均演員提出的疑惑的確切事實關係，今後將以真誠的態度對待調查機構的調查。 同時，李善均演員持續被事件相關人物A某恐嚇和威脅，對此向調查機關提交了訴狀。 今後的進展情況將通過律師進行說明，希望大家多多諒解。」

事情持續發酵中，《京畿新聞》再次獨家報導L某涉毒內幕，稱L某受到毒販的脅迫，給了對方2億（韓幣，下同）。 據線人舉報稱：「L某受到了毒販的脅迫，據我所知給了對方2億，毒販正是看中了他的名氣才會如此。」 對此，仁川警察廳相關人士也證實了這一言論，透露：「L某確實給了毒販錢，差多有3億左右。 他為什麼給錢還需要詳細的調查，但確定的是毒販知道他是誰，利用了這一點。」

消息一出再一次在韓網掀起熱議，引爆評論：

1. 太寒心了

2. 看看演員空閒時候的狀態，被包裝得那麼好，私下玩那麼大，時間多錢也多，大多數人會有不良嗜好

3. 他孩子長什麼樣全國人民都知道，孩子要怎麼去學校

4. 工作一帆風順，家庭又美滿，有什麼不滿足的，還是有什麼委屈

5. 人設越來越崩了

6. 早知如此何必當初呢

7. 不做違法的事情也不會被敲詐，還有毒販必須死刑

8. 表面上是愛護家庭的好男人形象，背地裏卻去風月場所，呵呵

9. 人生無趣到要嗑藥

10. 他在拍他的人生電影

11. 因為吸毒被敲詐，活該

12. 果然藝人的形象全靠人工打造

13. 真的，搞不懂知名人士到底在相信什麼，居然去吸毒，這世上哪會有遵守諾言的毒蟲？ 從第一次交易開始就被牽制住了

14. 有老婆有孩子，事業順利，人生是不是過得太順利了才會不滿足？ 完全不惜福

15. 被騙了幾個億，最近才瘋狂營業賺錢吧，內核還真穩定

16. 到現在我都無法相信

17. 所以說演員賺錢還真容易啊

18. 誰把刀子架你脖子上逼著你吸毒了？？

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