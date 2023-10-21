INFINITE 東雨和成烈 11月29日及30日香港見面會

INFINITE剛於9月完成台灣及澳門演唱會，相隔7年終於以六人形式回歸，成員們和粉絲都顯得十分感動，亦成功緩解了粉絲對偶像的思念之情。為了與粉絲有更多互動的機會，兩位成員東雨和成烈將於11月率先來香港舉辦見面會。

今天主辦單位SKN Live宣佈《2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN HONG KONG》將於2023年11月29及30日在香港旺角麥花臣場館舉行，東雨和成烈為了讓粉絲有不一樣的體驗，一連兩日的見面會分別以「WORK」及「VACATION」為主題，INSPIRIT (粉絲官方稱號)不僅能夠近距離欣賞東雨和成烈的精彩表演，更能透過不同的主題和互動環節了解東雨和成烈的近況，見面會門票將於11月3日，上午11時起在KKTIX.com公開發售。

INFINITE於2010年6月9日以歌曲《再次回來吧》正式出道，東雨和成烈在隊內擔任Rapper及副唱。東雨於2019年曾推出首張迷你專輯《Bye》，除了發展音樂事業，亦積極參與綜藝節目及音樂劇，成功獲得觀眾的讚賞。成烈也朝著全方位藝人的目標進發，曾參與電影《記憶的時間》及《0.0MHz》，最近亦參與了韓劇《Numbers：大廈之林的監視者們》的演出，出色的演技引起觀眾的討論。

東雨和成烈首次以二人形式舉辦見面會，嶄新的配搭充分詮譯了無界限的可能性，在見面會中必定為INSPIRIT帶來煥然一新的感覺。

為了讓粉絲留下深刻回憶，東雨和成烈特意為兩場見面會安排不同的粉絲福利，包括：簽名會、歡送環節、限定小卡、小卡、1:2寶麗來合照以及拍攝團體合照，好讓與粉絲有更多的互動環節，INSPIRIT不容錯過！

《2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN HONG KONG》

日期 : 2023年11月29日 (星期三) 及30日(星期四)

時間 : 晚上8時正

地點 : 旺角麥花臣場館

票價 : 港幣 $1,488/ $1,188/ $888

公開售票：2023年11月3日(星期五) 上午11時起

訂購網站 : https://kktix.com/



第一場 (11月29日)：主題「WORK」的粉絲福利 :

全體門票：

限定小卡(Version A-2版本)(包括隨機派發100張親筆簽名版本)

$1,488 門票：團體合照(10人一組)（名額120名）、簽名會(名額40名)

$1,188 門票：團體合照(10人一組)（名額60名）、簽名會(名額10名)

$888門票：團體合照(10人一組)（名額20名）



第二場 (11月30日)：主題「VACATION」的粉絲福利:

全體門票：

(1) 限定小卡(Version B-2版本)(包括隨機派發100張親筆簽名版本)、

(2) 歡送環節

$1,488 門票：1:2寶麗來合照(名額15名)

$1,188 門票：1:2寶麗來合照(名額5名)



(有關粉絲福利的參加方法，主辦單位SKN Live將在演出前公佈參加詳情，敬請留意。)

* 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

主辦單位：SKN LIVE

經紀公司：INFINITE COMPANY, 2sang

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