李善均涉嫌吸毒！朴有天前女友黄荷娜、韩瑞希也一起进行内部调查，网友：怎么又是他们？

21日，据警方透露，仁川警察厅毒品犯罪调查队以涉嫌违反毒品类管理相关法律，对李善均等共8人进行内部调查。

警方最近在调查首尔江南娱乐场所毒品事件时，得到了他们的毒品情报，目前处於内部调查阶段。据悉，与李善均一起成爲警方调查对象的其余7人中，还包括南阳乳业创始人的外孙女黄荷娜、歌手练习生出身的韩瑞希等，因此更加令人震惊。



黄荷娜在2019年与前男友、歌手出身的演员朴有天因涉嫌吸毒被判缓刑，结果恶性不改，多次被抓包注射毒品，2021年被判有期徒刑1年，现在已经出狱1年，黄荷娜的父亲爲女儿的戒毒而努力的样子也曾在节目中公开。而韩瑞希在2016年因涉嫌与BIGBANG出身的T.O.P一起吸食大麻，於2017年被判处有期徒刑3年、缓刑4年，此后也因涉嫌吸食冰毒等毒品三次被判有罪。



另外，李善均在毒品疑惑浮出水面隔天（20日）通过所属社 HODU&U Entertainment 表明「将认真进行调查」的立场。同时，公司还主张李善均受到事件相关人士A某和另外2人的恐吓和威胁，被敲诈了约3亿韩元左右，并对此进行了起诉。但对於是否吸食毒品一事并没有做出任何表态，让不少网友们感到失望。



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