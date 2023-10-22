不理解，但大為震驚！首爾鬧區出現「箱子女」：請伸手進來摸一摸我的胸吧

別告訴小編這是行為藝術啊！！！

事情是這樣的，前幾日韓國首爾江南區狎鷗亭街頭驚現一名「箱子女」，她把寫著「Angel Box」（天使箱子）的紙箱套在赤裸的身上，並在箱子左右兩側挖了洞，伸出手，箱子的高度也只是正好遮擋住臀部而已。她一邊走在馬路上，一邊號召路人把手伸進去觸摸她的胸部。她還在箱子前後貼上了大大的QR Code，連接著自己的Instagram帳號。

據悉這位「箱子女」是一名AV演員兼模特兒，名叫「雅仁」（音譯）。事情在網路上發酵之後，很快就有媒體前去採訪，雅仁在接受媒體採訪時表示：「男人脫掉衣服不會有任何問題，但女人脫衣服卻被當作犯罪，我想要糾正這種現實觀點。 我是個『關種』（通過行為、話語等博得他人關注的人），如果IG粉絲超過10萬的話，我會多挖一個洞，然後再做一次（這個活動）。」 當被問到為什麼要叫「Angel Box」時，她回應：「沒有什麼深意，就是箱子裡面是天堂的意思，這是送上巨大禮物的善事。」

쾌락이라는 그 소유와 물욕(物慾/異性愛)의 잔인한 유혹



문제는 단 하나/ 끝이 없는 미궁의 숙제를 안고 미쳐 죽어간다

깨달은 자는 여기서 체념을 알고 돌아서 나온다 https://t.co/dWkhiv0pss — 무명행자 (@jajache) October 16, 2023

對於民眾最關注的「被摸胸是否會感到不快」，這位AV演員稱：「我的心情還不錯，這是我身體中最有自信的部位，反而想要炫耀，希望所有男人都能摸摸，希望不要因為是胸部就投以特殊視線。 」

此外，媒體還採訪了雅仁的經紀公司，該公司將這一事情稱作「行為藝術」，還解釋：「我們想為性提供一點喘息的空間，在我國只要一提到'性'這個字就會隱藏得嚴嚴實實。 女性和男性一樣會有性慾望，也有想要炫耀的心，希望得到大家的認可」、「胸和手一樣都人的身體部位，希望人們認為即使是胸部也沒什麼大不了，我們是出於這種意圖才策劃了這次的活動」。

根據韓國刑法第245條規定「在公共場合進行淫穢行為的人將被判處不超過1年的監禁、不超過500萬韓元的罰款或拘留或罰款」。

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