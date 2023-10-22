MAMAMOO+頌樂玟星柔情版「想見你」征服台粉〜全場靠提詞機說出長長中文句子太感動！

MAMAMOO+兩位成員頌樂與玟星在10月22日來台舉辦粉絲見面會，從下午唱到晚上連續兩場，全場Moo Moo們座無虛席，共吸引了6000名粉絲們到場，除了精彩舞台表演更有遊戲互動環節，讓粉絲們度過難忘時光。





因為本次的主題是Two Rabbits雙兔傳奇，從一開場布景的設置，到擊鼓者剪影以及穿著中國風的舞者手持絲扇登場，接下來頌樂與玟星穿著粉色帥氣軍裝登場，玟星露出小蠻腰，頌樂則是露出招牌美腿，兩人連續帶來兩首熱舞完美演出，為演出掀起序幕。



頌樂與玟星表示，每一次舉辦巡迴演唱會時，絕對不會忘記台灣這個地點，兩人也很高興又再度來台，昨日更是到夜市體驗了許多遊戲與美食，頌樂與玟星更是希望用中文與台下粉絲們互動，因此靠著提詞機來說出許多問候以及可愛的中文句，譬如「只要讓Moo Moo們開心，我們也開心〜」「要開始了唷！」「希望今天大家一起享So Yo〜」讓粉絲感到又趣味又感動。





頌樂與玟星除了帶來各自的SOLO舞台以外，也帶來精彩的舞曲串燒，大跳BTS柾國的「Seven」，以及大家耳熟能詳的(G)I-DLE「Queencard」，New Jeans的「Super Shy」，IVE的「I AM」等等，讓原本的歌曲多了一種不同魅力。兩人更是選唱了中文歌曲「想見你想見你想見你」，讓粉絲們聽見不同的溫柔版本。



不僅唱中文歌，兩人還搞笑模仿起《想見你》的動人名台詞，玟星用中文說著：「我答應你，我絕對不會忘記你」接著由頌樂回應：「不管用什麼方式，最後我一定會找到你」，非常長的中文句子難度相當高，兩人還搭配超入戲表情，逗得粉絲們超級開心。粉絲們的應援也讓頌樂與玟星不斷說出「感動到哭哭了！」兩人也覺得與粉絲相聚的時光總是非常幸福，也表示不會讓大家等待太久，會盡快再與大家相見。





在最後即將演唱新歌的段落，頌樂依舊認真用中文說出：「現在只剩下最後一個舞台了，只能在這個巡迴可以看到的特別演出」，「這首歌的應援法大家有看過嗎？要不要一起練習一下？」接著便指揮大家一起來進行一次這首歌的應援，稱讚大家「好棒棒」！也讓大家呈現出相當完美的全場應援〜最後頌樂與玟星更在安可時，帶來一連串MAMAMOO的精采組曲，為演出畫下完美句點。





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