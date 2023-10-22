想起「小新秀彬」了～TXT與《蠟筆小新》聯動！拿MOA棒登場、和小新舞蹈Challenge

人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）將進入超人氣日本動漫《蠟筆小新》世界！預告與宣傳照就在昨（21）日釋出，「超夢幻聯動」引發K-POP圈轟動啦！

TXT所屬公司BIGHIT MUSIC昨日宣布TXT將演出《蠟筆小新》特輯花絮〈TOMORROW X TOGETHER來了〉，成員會以本人角色登場，要教身為忠實粉絲的小新一家迷你五輯《The Name Chapter: TEMPTATION》中的收錄曲〈Happy Fools〉舞蹈Challenge。〈Happy Fools〉是由成員然竣作曲、全員參與作詞的歌曲，動畫裡將出現的舞蹈也由然竣創作。



從公開的照片可見成員們正是以上半年推出的迷你五輯造型登場，和小新都拿著TXT手燈「MOA棒」，小新果然是「MOA」無誤啊！而小葵見到美男又要流口水了～！被畫成動漫進入《蠟筆小新》世界，成員亦親自配音，日語版、韓語版動畫都配了音。成員們發表感想表示是很新鮮且特別的經驗，且「和小時候常常看到的蠟筆小新合作，真的很有趣」。



▼《蠟筆小新：TOMORROW X TOGETHER來了》預告片



演出消息一出，粉絲MOA不禁想起「小新秀彬」，笑說「那個夢想成為小新的孩子，真的成為了小新」。「小新秀彬」這個tag在9月時一度成為Twitter熱門，原因是成員秀彬練習生的照片曝光，據說他因為某次練習穿搭紅黃配很像小新，自此之後在練習生間的綽號便是「小新」了XD，秀彬自己也很喜歡《蠟筆小新》，曾在直播上維妙維肖模仿阿呆，也會唱主題曲。



짱구를 꿈 꿨던 아이는 진짜 짱구가 됐습니다 pic.twitter.com/gsDfuU58x3 — 밤토리 (@mYJloveya) October 21, 2023

《蠟筆小新》為歷久不衰的超人氣日本動漫，不僅在日本，於韓國、台灣、港澳都擁有大批動漫迷，成人小孩都喜歡，近年‎韓國由於許多品牌接力和《蠟筆小新》聯名，更引爆一波波《蠟筆小新》風潮，許多韓流明星除了TXT秀彬之外，少女時代俞利、美珠、宋江‎、ZB1章昊、DKB TEO與D1、TREASURE俊奎……等等都是《蠟筆小新》粉絲。TXT將在《蠟筆小新》登場，在日韓等地未演先轟動啊！

順帶一提，TXT應是《蠟筆小新》世界觀中第二組出現的韓星，上一次出現的韓星是「伊開冺」，據說是以SHINee泰民為原型。



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