不理解，但大为震惊！首尔闹区出现「箱子女」：请伸手进来摸一摸我的胸吧

别告诉小编这是行为艺术啊！！！

事情是这样的，前几日韩国首尔江南区狎鸥亭街头惊现一名「箱子女」，她把写著「Angel Box」（天使箱子）的纸箱套在赤裸的身上，并在箱子左右两侧挖了洞，伸出手，箱子的高度也只是正好遮挡住臀部而已。她一边走在马路上，一边号召路人把手伸进去触摸她的胸部。她还在箱子前后贴上了大大的QR Code，连接著自己的Instagram帐号。

据悉这位「箱子女」是一名AV演员兼模特儿，名叫「雅仁」（音译）。事情在网路上发酵之后，很快就有媒体前去采访，雅仁在接受媒体采访时表示：「男人脱掉衣服不会有任何问题，但女人脱衣服却被当作犯罪，我想要纠正这种现实观点。 我是个『关种』（通过行为、话语等博得他人关注的人），如果IG粉丝超过10万的话，我会多挖一个洞，然后再做一次（这个活动）。」 当被问到为什么要叫「Angel Box」时，她回应：「没有什么深意，就是箱子里面是天堂的意思，这是送上巨大礼物的善事。」

쾌락이라는 그 소유와 물욕(物慾/異性愛)의 잔인한 유혹



문제는 단 하나/ 끝이 없는 미궁의 숙제를 안고 미쳐 죽어간다

깨달은 자는 여기서 체념을 알고 돌아서 나온다 https://t.co/dWkhiv0pss — 무명행자 (@jajache) October 16, 2023

对於民众最关注的「被摸胸是否会感到不快」，这位AV演员称：「我的心情还不错，这是我身体中最有自信的部位，反而想要炫耀，希望所有男人都能摸摸，希望不要因为是胸部就投以特殊视线。 」

此外，媒体还采访了雅仁的经纪公司，该公司将这一事情称作「行为艺术」，还解释：「我们想为性提供一点喘息的空间，在我国只要一提到'性'这个字就会隐藏得严严实实。 女性和男性一样会有性欲望，也有想要炫耀的心，希望得到大家的认可」、「胸和手一样都人的身体部位，希望人们认为即使是胸部也没什么大不了，我们是出於这种意图才策划了这次的活动」。

根据韩国刑法第245条规定「在公共场合进行淫秽行为的人将被判处不超过1年的监禁、不超过500万韩元的罚款或拘留或罚款」。

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