在粉絲之間引發熱烈討論！SEVENTEEN 嘻哈隊新歌〈Monster〉開頭到底是誰唱的？

人氣男團 SEVENTEEN 將在23日帶著迷你專輯11輯《SEVETEENTH HEAVEN》回歸，18日凌晨公開全專輯的試聽。
包含主打歌〈音樂之神〉和團體曲〈SOS〉、〈Diamond days〉和〈Headliner〉、小分隊曲〈Back 2 Back〉（表演隊）、〈Monster〉（嘻哈隊）、〈哈欠〉（主唱隊）等7首歌曲的部分音源。
當中，嘻哈隊的歌曲〈Monster〉竟然在粉絲們之間引起爭議（？），因為不知道開頭是誰的聲音，嘻哈隊的四位成員（S.COUPS、圓佑、珉奎和Vernon）都有人猜測。還在 The qoo 引發熱烈討論，留言已經突破700則。
현재탐라 젤큰 토론주제— 멜이 (@whenIfimg_) October 17, 2023
몬스터 첫부분 버논이다 vs 민규다 vs 쿱스다 pic.twitter.com/vntvj6VWmy
粉絲紛紛留言：「好像是珉奎」、「本來覺得是珉奎，但是現在聽又像S.COUPS...」、「哇！昨天聽明明覺得是Vernon，今天一聽又覺得是S.COUPS啊」、「是珉奎吧？畫面也是他」、「像崔Vernon」、「怎麼聽都覺得是圓佑」、「聽了幾次之後，爲什麼感覺像圓佑呢」、「我覺得是S.COUPS」等等。不過圓佑和S.COUPS已經在weverse表示不是他們，這...又讓粉絲們更好奇了呢！
▽《SEVETEENTH HEAVEN》全專試聽：
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