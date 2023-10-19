【韓網熱帖】有沒有人是這樣的？一旦男女主角開始交往，看劇興趣就直線下跌，心情經歷了這8個階段

雖然現在的韓劇題材百出，各有各的優勢，但最初韓劇闖出一片天地靠的都是羅曼史。

遠的有《浪漫滿屋》、《對不起，我愛你》、《宮》，近的有《來自星星的你》、《繼承者們》、《愛的迫降》、《鬼怪》，《衣袖紅鑲邊》，這些火遍亞洲的韓劇哪一部不靠男女主的愛情帶動劇情和收視率呢，相信有不少觀眾都是衝著主角們轟轟烈烈的愛情去看的。



觀眾有千千萬萬，除了為主角們修得正果的愛情歡呼的人之外，也有不少觀眾認為男女主一旦正式交往就開始變得乏味。 有韓國網友總結了這些人的特徵，他們循序漸進式地覺得loveline開始無趣：

沒交往時（不錯）

極限拉扯時（太棒了）

曖昧時（好是好，但熱情逐漸減退）

決定交往時（嗯......）

戀愛超甜時（哼......）

因為某件事情吵架時（噢耶）

分手時（等的就是這個）

哭哭啼啼，後悔時（Let's go）

這8個階段也引發了網友們的熱烈討論：

1. 我最愛誤會、極限拉扯的劇情

2. 真的，一旦交往了劇情就開始變得無趣了

3. 電視劇還好一些，小說才是最累人的，經常看到一半就棄了

4. 我喜歡BE，HE太無趣了

5. 吵架、後悔才是最有趣的

6. 最近的電視劇都這樣，還沒開始交往

7. 我也是這種心態，也不是說不讓他們交往，就是交往之前的那個過程最有趣

8. 所以我最愛淒慘的愛情

9. 確實交往最無趣了，曖昧的時候最好玩， 悸動和調情，以及互相凝視，最棒了

10. 他們一旦交往，我的多巴胺就不分泌了

11. 甜甜蜜蜜的愛情，一起去遊樂場這種場景怎麼可能有趣

12. 一旦交往就感覺在看別人在談戀愛，太沒意思了

13. 可是我非常討厭誤會，所以我不太適合看愛情劇

14. 這些人應該愛看《秘密森林》

15. 我也不喜歡分手後的後悔，只喜歡一開始到曖昧這個階段

16. 所以我才那麼喜歡看《月之戀人》啊

原文：https://theqoo.net/hot/2969042741?filter_mode=normal&page=2

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