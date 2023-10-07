《魔鬼的計謀》紀堯姆遭起訴，涉嫌NFT遊戲公司80億詐欺案

Netflix熱門綜藝節目《魔鬼的計謀》班底紀堯姆，近日遭起訴詐欺。

Netflix近期最熱門的綜藝節目非《魔鬼的計謀》莫屬，將各大領域包括醫師、律師、玩家……等聚集解謎，相當受觀眾歡迎。然而其中職業遊戲玩家出身的紀堯姆帕特里（Guillaume Patry）卻傳出官司纏身，涉嫌利用非同質化代幣（NFT）遊戲事業詐騙，被指控詐騙的金額高達80億韓元（約2億台幣、4.7千萬港幣）。



據各大韓媒報導，首爾瑞草警察署透露今年7月，包括紀堯姆在內的相關人士以詐欺嫌疑被立案調查。紀堯姆去年二月就開始參與NFT遊戲公司Meta Adventure正在開發的P2E（Play to Earn賺錢遊戲）之宣傳，但遊戲最終沒有上市，60多名投資者起訴了紀堯姆等人。



消息傳出後，紀堯姆經紀公司Drama House Studio對外聲明「將誠實的接受調查，盡最大努力防止損害擴散」、「對於傳出負面的消息低頭道歉」，公司還說明紀堯姆只是參與該NFT遊戲公司之顧問，並非經營人或有任何雇傭關係。

紀堯姆身為在韓加拿大人，曾是《星海爭霸》職業玩家，以國籍身分與專長上過韓國各大綜藝節目，如《非首腦會談》以及熱播中的《魔鬼的計謀》。近期《魔鬼的計謀》播畢後，還受邀同為班底的池錫辰共同錄製Reaction影片談幕後花絮。



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