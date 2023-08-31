《大逃出》PD新作！Netflix《魔鬼的計謀》集結腦性男女河錫辰&李詩媛、朴京林、SEVENTEEN勝寛

Netflix全新原創綜藝節目《魔鬼的計謀》即將在9月播出，陣容頗吸引觀眾。

《魔鬼的計謀》集合律師、醫師、YouTuber、職業玩家、演員……等等各種職業的12名玩家，讓玩家們同住七天，選出最佳智囊的頭腦生存遊戲綜藝，是熱門推理性綜藝《大逃出》、《女高推理班》製作人鄭中淵之新作。

▼海報副標題「惡魔欲考驗你的計謀」



12名玩家包含演員河錫辰、棋手趙涓祐、主播李惠成、演員李偲源（前譯李詩媛）、歌手SEVENTEEN勝寛、骨科醫師徐宥敏、律師徐東珠、主持人朴京林、撲克玩家金東載、職業遊戲玩家Guillaume Patry、研究員軌道（궤도暫譯）與旅遊YouTuber郭俊彬。



其中，「演員」看似和推理無關，但河錫辰可是韓國演藝圈著名的「工大歐巴」與「腦性男」，在益智節目《問題的男人》裡經常有精彩表現，而李偲源則是「腦性女」，不僅學歷漂亮（首爾大學碩士），還斜槓做出了許多發明申請專利，在《問題的男人》裡也有驚人表現。



《魔鬼的計謀》韓版、國際版預告已釋出（含中文字幕），網友都相當期待鄭中淵PD（製作人）的新作品，對於河錫辰、SEVENTEEN勝寛的表現最為期待。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞