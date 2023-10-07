爸爸在說話！《閃亮的西瓜》厲雲穿越發現一切都顛覆，媽媽和「大嬸」薛仁雅也有秘密（EP.3-4）

tvN月火劇《閃亮的西瓜》以趣味的劇本加上演員生動的演出，最新兩集收視小幅度上漲，從3.1%、3.3%上漲到3.4%甚至是4.6%，顯見好口碑逐漸傳出。

《閃亮的西瓜》由收視保證、曾作《擁抱太陽的月亮》與《Kill Me Heal Me》的陳秀完所編劇，雖然是稍嫌「老哏」的穿越題材，但首兩集以兩個時空穿插的方式賣點關子增添趣味，最新三四集劇情也有意想不到的發展耐人尋味。而能獲得好評，四位主演當然功不可沒，厲雲、崔顯旭、薛仁雅與申銀秀活潑真摯的演出非常受到觀眾歡迎。



第三、第四集劇情內容，河恩傑（厲雲 飾）穿越到1995年不僅發現「同齡爸爸」河李燦（崔顯旭 飾）會講話，甚至還會唱歌！雖然經歷一些波折，但總算是找到棲身之處住進曾祖母（高斗心 飾）經營的蝸牛家庭宿舍，和爸爸同寢。



爸爸能開口是值得興奮的，但河恩傑無法接受爸爸的初戀竟是別人！而那人並非全然陌生人，是「大嬸」、爺爺（千虎珍 飾）的女兒崔世京（李昭娟、薛仁雅 飾）！河恩傑便荒謬的一直喊同齡高中生「大嬸」，弄得崔世京備感莫名其妙且不開心。河李燦和河恩傑輪流惹惱崔世京，就算組成樂隊驚艷眾人，崔世京仍對他們很倒胃口。



撇開崔世京的感受，河恩傑竟然能與爸爸河李燦攜手站在台上表演，不僅河恩傑，觀眾同樣百感交集、感動不已。爸爸竟然不是天生聾啞人，那他是為何而失去聽力呢？河恩傑忽然察覺此行可能是給他機會阻止意外發生。



除了河李燦非天生聾人，崔世京與河恩傑媽媽尹清雅（徐令姬、申銀秀 飾）竟然也有秘密，同樣和身世有關，崔世京竟是爺爺出養予人？尹清雅家境竟不錯，繼母是理事長？這些要是河恩傑知道了，恐怕又要顛覆他所知的世界。



下集預告，恩傑開始想著保護爸爸，爸爸倒陷在青春期戀愛漩渦。單戀的崔世京遠赴他鄉留學，河李燦對尹清雅擅自轉讓票券讓自己難堪很不諒解……



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