《魔鬼的计谋》纪尧姆遭起诉，涉嫌NFT游戏公司80亿诈欺案

Netflix热门综艺节目《魔鬼的计谋》班底纪尧姆，近日遭起诉诈欺。

Netflix近期最热门的综艺节目非《魔鬼的计谋》莫属，将各大领域包括医师、律师、玩家……等聚集解谜，相当受观众欢迎。然而其中职业游戏玩家出身的纪尧姆帕特里（Guillaume Patry）却传出官司缠身，涉嫌利用非同质化代币（NFT）游戏事业诈骗，被指控诈骗的金额高达80亿韩元（约2亿台币、4.7千万港币）。



据各大韩媒报导，首尔瑞草警察署透露今年7月，包括纪尧姆在内的相关人士以诈欺嫌疑被立案调查。纪尧姆去年二月就开始参与NFT游戏公司Meta Adventure正在开发的P2E（Play to Earn赚钱游戏）之宣传，但游戏最终没有上市，60多名投资者起诉了纪尧姆等人。



消息传出后，纪尧姆经纪公司Drama House Studio对外声明「将诚实的接受调查，尽最大努力防止损害扩散」、「对於传出负面的消息低头道歉」，公司还说明纪尧姆只是参与该NFT游戏公司之顾问，并非经营人或有任何雇佣关系。

纪尧姆身为在韩加拿大人，曾是《星海争霸》职业玩家，以国籍身分与专长上过韩国各大综艺节目，如《非首脑会谈》以及热播中的《魔鬼的计谋》。近期《魔鬼的计谋》播毕后，还受邀同为班底的池锡辰共同录制Reaction影片谈幕后花絮。



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