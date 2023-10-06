因出演《MOVING 異能》擁有高人氣新人演員李正河！首度挑戰實境綜藝《404公寓》固定出演！

《MOVING 異能》中飾演趙寅成與韓孝周的兒子，被特大號豬排飯套餐養大，最可愛的奉皙，演員李正河也將朝綜藝節目邁進！選擇的節目是《404公寓》。

韓媒報導，據演藝圈內高層透露，演員李正河將演出tvN的新綜藝節目《404公寓》，本次由鄭哲民PD所製作的新綜藝節目《404公寓》，是以公寓為背景所展開的實境節目，而擅長於拍攝許多「任務」型節目的鄭哲民PD，可望將持續這樣的色彩與風格。



鄭哲民PD曾參與《Running Man》並使其再創高峰，之後他轉戰CJ ENM而製作了《第六感》《Skip》等節目，也深獲觀眾們的喜愛與支持，來到本次的《404公寓》更找來了劉在石、車太鉉以及BlackPink的Jennie，現在再加碼公開最近因《MOVING 異能》而人氣爆棚的李正河，讓這個新綜藝節目更加令人期待。



2017年出道的李正河，曾經演出網路電視劇以及《新入史官丘海昤》、《Run On奔向愛情》、《無法抗拒的他》等作品，本次透過《MOVING 異能》並擔任主角之一，讓觀眾們對他更加喜愛。在下一部電視劇作品公開之前，他也打算挑戰實境綜藝節目，讓觀眾們看到他的另一面。《404公寓》最先公開的成員是劉在石以及車太鉉，不久前才公開還有Jennie，而現在還有李正河的加入，令大家更期待這個新節目的誕生。



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