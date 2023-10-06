九龍浦柳承龍接演《MOVING 異能》的原因就是葬禮大哭這場戲！「我想賭上我的演技生涯！」

被稱之為「擁有怪物般演技的演員」，因《MOVING 異能》中的精湛演出而大受歡迎的柳承龍，日前在YT頻道「by PDC」中由演員宋允兒進行訪問，暢談自己拍攝《MOVING 異能》的點滴。

柳承龍提到，在《MOVING 異能》開播時其實還在持續拍攝中，雖然會透過螢幕看影片，但因為是OTT所以沒有太多實際感受（收視率），不過透過SNS的反應可以感覺人氣上升。《MOVING 異能》描述許多隱藏自己超能力的孩子與他們的父母，一同面對巨大的危險威脅，在Disney+平台公開後人氣爆棚，無論是劇情以及劇中演員們的話題性討論度都非常高。



柳承龍也透露其實拍攝時分成A、B兩個隊伍進行，所以其實不知道彼此拍攝的內容，拍了10個月左右，透過播出大家也確認了各自的演技實力。柳承龍也說許多演員們來電慰問他「辛苦了」，而與他同團隊拍攝的部分，雖然大家每天裝扮得血肉模糊，不過也沒人喊累，雖然身體上辛苦，但拍攝時感覺很有意思。



柳承龍也特別提到他與金成均拍攝在下水道中對打的戲碼，雖然是冬天，把水溫加熱了，但這場戲依舊拍了4天之久。並且不為人知的是，往後倒的時候水會灌進鼻孔裡，所以柳承龍在鼻孔塞了棉花來吸水，為了不被鏡頭拍到，還特別塞得很深，沒想到一聽到導演「卡」就全部都吐了出來。柳承龍還笑說他高三與國三的兒子看了《MOVING 異能》後，個性變得很善良，看爸爸的眼神也不一樣了，充滿尊敬！



看過《MOVING 異能》的人不可能忘記柳承龍在妻子葬禮上哭到找不到方向的名場面，他表示自己曾經拍了滿多哭戲，也擔心嗚咽的哭戲極大化的演出時，表情其實看起來都一樣，只有他知道每一場戲所放的感情有多少。原本下定決心暫時先不拍攝有哭戲作品的他，卻在此時收到了《MOVING 異能》的劇本，這讓柳承龍決定為了這場戲接演《MOVING 異能》，賭上自己的演技生涯。



這場前所未有的哭戲，柳承龍說拍攝時不斷被延遲，而他期待著拍攝這場戲的心情也不斷累積著，不過當他拍完了所有與郭善英的劇情，終於必須面對這場葬禮時，他的情緒更隨著劇情累積到最高點。柳承龍更透露劇本中只寫了「哭」，但他與導演討論，如果能由工作人員拿著寫上太太名字的喪主服裝給他，更加令人揪心。而他換褲子時被軍靴卡住，也意味著那雙靴子間接讓妻子與女兒陷入危險。他也罕見提到自己的姐姐與姐夫在10年前陸續離式，鋼鐵般的父親仍然哭得像個迷路的孩子，那個樣子令他難以忘懷，也讓柳承龍的演出更加觸動人心。



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