因出演《MOVING 异能》拥有高人气新人演员李正河！首度挑战实境综艺《404公寓》固定出演！

《MOVING 异能》中饰演赵寅成与韩孝周的儿子，被特大号猪排饭套餐养大，最可爱的奉皙，演员李正河也将朝综艺节目迈进！选择的节目是《404公寓》。

韩媒报导，据演艺圈内高层透露，演员李正河将演出tvN的新综艺节目《404公寓》，本次由郑哲民PD所制作的新综艺节目《404公寓》，是以公寓为背景所展开的实境节目，而擅长於拍摄许多「任务」型节目的郑哲民PD，可望将持续这样的色彩与风格。



郑哲民PD曾参与《Running Man》并使其再创高峰，之后他转战CJ ENM而制作了《第六感》《Skip》等节目，也深获观众们的喜爱与支持，来到本次的《404公寓》更找来了刘在石、车太铉以及BlackPink的Jennie，现在再加码公开最近因《MOVING 异能》而人气爆棚的李正河，让这个新综艺节目更加令人期待。



2017年出道的李正河，曾经演出网路电视剧以及《新入史官丘海昤》、《Run On奔向爱情》、《无法抗拒的他》等作品，本次透过《MOVING 异能》并担任主角之一，让观众们对他更加喜爱。在下一部电视剧作品公开之前，他也打算挑战实境综艺节目，让观众们看到他的另一面。《404公寓》最先公开的成员是刘在石以及车太铉，不久前才公开还有Jennie，而现在还有李正河的加入，令大家更期待这个新节目的诞生。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻