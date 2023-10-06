《偶然成為社長3》一口氣公開3個預告！趙寅成不僅吃了韓孝周吃過的食物，還說：反正都是夫妻啊

救命，你倆再這樣小編就要「造謠」說你們真的交往了！

tvN綜藝《偶然成為社長3》中趙寅成和韓孝周再會，其實節目第二季中韓孝周就曾和金憓秀等人一同亮相過，這次再次登場的她迎來了更多的歡呼聲，只因為最近火遍全網的《MOVING 異能》中她和「社長」趙寅成上演了一段迷倒觀眾的父母愛情。





即將於本月26日開播的《偶然成為社長3》中，車太鉉和趙寅成在美國開起了韓國超市，韓孝周則再次作為兼職生出場。公開的預告片中，韓孝周剛走進超市，趙寅成就送上了比任何人都要熱情的掌聲，之後在告訴對方如何做事時也很有擔當地表示「我來做吧」。 趙寅成和韓孝周不僅是演藝圈同事，也是認識多年的好友，既然來到朋友當老闆的超市，韓孝周完全沒把自己當外人，熱情地為趙寅成拍照，兩人相處自然的模樣讓人又聯想到了《MOVING 異能》中他倆的羅曼史。

預告片中，「父母愛情」再現。 看到一大早就來上班還一直咳嗽的韓孝周，趙寅成一臉關切表情地問「昨晚睡得好嗎」，順手貼心地幫她拿下包包...... 吃飯的時候，盯著趙寅成吃東西的韓孝周說了一句：「那是我吃過的。」 沒想到趙寅成想都沒想就回答：「吃吧，怎樣，反正是夫妻啊」，瞬間將兩人的曖昧氛圍拉到了極致！

真不是小編胡思亂想啊，他倆每次同框都自帶粉紅泡泡，太甜了！

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