【韓網熱帖】《MOVING 異能》班長強勳戲外模樣讓人認不出

這是我認識的班長強勳：



這是電視劇之外的演員金度勳... 請問您哪位...？











面相裡好像沒有強勳啊，和強勳的形象真的差很多kkk

韓國網友評論：

1. 好像DAY6元弼啊

2. 我直到現在都以為他是DAY6成員...

3. 真的不是元弼親兄弟嗎

4. 好像朴寶劍的偶像版

5. DAY6元弼+LUCY樂團主唱崔庠燁+韓韶禧的感覺，很有魅力kkk

6. 我想起朴殷碩耶kkk總之戴與不戴眼睛真的差很多，當然兩個都很喜歡！

7. 和《MOVING 異能》裡好不一樣，好有魅力，像朴寶劍和G-Dragon

8. 第一次見，感覺像G-Dragon+羅根李+王大陸，超帥啊

9. 呀怎麼回事，又發現新的理想型

10. 他性格跟強勳完全相反，是Power E大狗狗kkk

11. 金成均說他是像女兒的兒子，性格也很有魅力

12. 他就是網劇《我這像狗一樣的愛情》的男主耶

13. 《今日的網漫》裡他超陰暗的

14. 我見過他真人，真的！真的！真的很帥！皮膚超白，很鋒利的帥氣

15. 演技真的很好，就算不考慮化妝也完全不像同一個人

16. 感覺很適合超華麗的造型kkk想看他演財閥家金湯匙時尚網紅之類的角色kk

出處：https://theqoo.net/hot/2944934715

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