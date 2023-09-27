《黑暗榮耀》宋慧喬渴望新嘗試：「曾對自己的演技感到厭倦…看著《車貞淑醫生》與嚴正化一起哭」

不斷尋求自我突破的演員宋慧喬，憑藉《黑暗榮耀》獲得了第二屆青龍電視劇頒獎典禮中的大賞，她在劇中所飾演的文同垠一角，從幼年時期沒有得到家庭母愛，更是在校園遭到嚴重霸凌，因而賭上一輩子展開了縝密的復仇計畫。精彩演出掀起全球關注。

宋慧喬坦言，雖然演技總是充滿喜悅，同時困難也辛苦，但若沒能演出多樣化的作品，這樣下去連她自己都對自己的演技感到厭倦了，觀眾們看到的她若都是類似的形象，應該也會覺得無趣。而《黑暗榮耀》是很不同的題材，角色的目的以及表情、說話語調全都不一樣，宋慧喬認為，自己已經出道這麼久的時間，也該呈現不一樣的新面孔了，於是透過這部作品，重新找回了演戲的趣味。接下來她也收到許多不同類型作品的邀約。



認真看待每一部作品，當然也是宋慧喬今日成功的原因。她表示，自己曾經有很棒的時期，也曾經歷低潮，不能讓對我有期待的人們失望所以總是很努力拍攝，但也有不如意或運氣不佳的時候，並非她所能控制的。於是她學會了面對低潮無所畏懼，也許心裡不是滋味但也學會了接受。



問到宋慧喬想要嘗試的角色，她更是說出了許多種類。她表示自己沒演過的角色可多著呢！因為一直以來她總是演出很多愛情劇，其實很嘗試演出恐怖片，或是驚悚題材的作品，也想演出反派角色，甚至是浪漫愛情喜劇中有點傻傻的角色，類似她在《浪漫滿屋》中的角色。宋慧喬透露自己也看《王后傘下》《壞媽媽》以及《車貞淑醫生》，甚至被嚴正化的演技感動到哭。



而原先傳出宋慧喬可能與韓韶熙合作《自白的代價》，但最終卻破局了，宋慧喬錯過了這部以女性為主的作品，不免覺得有些可惜，但仍期待著有機會再度與導演及韓韶熙合作。出道這麼長的時間，宋慧喬覺得自己的外表也許變老，但內心卻沒有太大改變，自己也一點一點累積著許多人生的歷練，期待再以好的作品與大家見面。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞