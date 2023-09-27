【韩网热帖】《MOVING 异能》班长强勋戏外模样让人认不出

面相里好像没有强勋啊，和强勋的形象真的差很多kkk
韩国网友评论：
1. 好像DAY6元弼啊
2. 我直到现在都以为他是DAY6成员...
3. 真的不是元弼亲兄弟吗
4. 好像朴宝剑的偶像版
5. DAY6元弼+LUCY乐团主唱崔庠烨+韩韶禧的感觉，很有魅力kkk
6. 我想起朴殷硕耶kkk总之戴与不戴眼睛真的差很多，当然两个都很喜欢！
7. 和《MOVING 异能》里好不一样，好有魅力，像朴宝剑和G-Dragon
8. 第一次见，感觉像G-Dragon+罗根李+王大陆，超帅啊
9. 呀怎么回事，又发现新的理想型
10. 他性格跟强勋完全相反，是Power E大狗狗kkk
11. 金成均说他是像女儿的儿子，性格也很有魅力
12. 他就是网剧《我这像狗一样的爱情》的男主耶
13. 《今日的网漫》里他超阴暗的
14. 我见过他真人，真的！真的！真的很帅！皮肤超白，很锋利的帅气
15. 演技真的很好，就算不考虑化妆也完全不像同一个人
16. 感觉很适合超华丽的造型kkk想看他演财阀家金汤匙时尚网红之类的角色kk
出处：https://theqoo.net/hot/2944934715
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