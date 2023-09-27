【韩网热帖】《MOVING 异能》班长强勋戏外模样让人认不出

这是我认识的班长强勋：



这是电视剧之外的演员金度勋... 请问您哪位...？











面相里好像没有强勋啊，和强勋的形象真的差很多kkk

韩国网友评论：

1. 好像DAY6元弼啊

2. 我直到现在都以为他是DAY6成员...

3. 真的不是元弼亲兄弟吗

4. 好像朴宝剑的偶像版

5. DAY6元弼+LUCY乐团主唱崔庠烨+韩韶禧的感觉，很有魅力kkk

6. 我想起朴殷硕耶kkk总之戴与不戴眼睛真的差很多，当然两个都很喜欢！

7. 和《MOVING 异能》里好不一样，好有魅力，像朴宝剑和G-Dragon

8. 第一次见，感觉像G-Dragon+罗根李+王大陆，超帅啊

9. 呀怎么回事，又发现新的理想型

10. 他性格跟强勋完全相反，是Power E大狗狗kkk

11. 金成均说他是像女儿的儿子，性格也很有魅力

12. 他就是网剧《我这像狗一样的爱情》的男主耶

13. 《今日的网漫》里他超阴暗的

14. 我见过他真人，真的！真的！真的很帅！皮肤超白，很锋利的帅气

15. 演技真的很好，就算不考虑化妆也完全不像同一个人

16. 感觉很适合超华丽的造型kkk想看他演财阀家金汤匙时尚网红之类的角色kk

出处：https://theqoo.net/hot/2944934715

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