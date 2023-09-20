劇情比《Penthouse》更瘋狂！《7人的逃脫》全員都是反派， 狗血劇愛好者一定不能錯過～！

復仇韓劇《7人的逃脫》終於首播啦！該劇講述一名少女無故失蹤後，與她有所牽連的七名惡棍被捲入難以想像的生存爭鬥相互廝殺，一場地獄般的死亡遊戲正式展開。

不知道大家有沒有追起來了呢？身為狗血劇愛好者的小編當然是馬上開箱，畢竟平常上班上課壓力大，得看一些瘋狂的韓劇來紓壓一下 XD 接下來就要來跟大家分享一下《7人的逃脫》的看點啦！



「復仇劇」絕對強者！《The Penthouse》金順玉作家＆朱東民導演強烈回歸！

《7人的逃脫》是金順玉作家＆朱東民導演繼《皇后的品格》＆《The Penthouse》系列之後再次攜手合作。而「狗血劇教母」金順玉作家堅定地構建自己的世界觀，果然...前2集的劇情就非常「瘋狂」，像是在教室生孩子、生孩子隔天竟然還去參加試鏡、為了拿到資金揍自己女兒等，讓人更加期待之後會有什麼引起轟動的劇情呢！



歷代級演員陣容！嚴基俊、黃正音、李侑菲、尹鐘焄、申恩慶等人變身超級反派！

目前公開的角色，一個比一個還要壞，而且方多美（鄭拉爾 飾）與這些人都有所牽連，她是怎樣消失的呢？「LH媒體的代表」琴羅熙（黃正音 飾）為了取得製作電視劇的資金，找回15年前被她遺棄的女兒方多美，爲了實現目標，無時無可都可以「變臉」，時而開心、時而暴躁大喊，佩服她的角色消化能力啊！「偶像志願生」韓莫奈（李侑菲 飾）為了上位，每步都是精心設計過的，甚至還提前找好「替罪羊」方多美，剪了一樣的短髮、戴相同的帽子等，李侑菲也透露：「隨著每集的出現，請留韓莫奈在說什麼謊話。」



而「櫻桃娛樂」的代表梁進謀（尹鐘焄 飾）擁有無盡慾望，擅於污衊、製造假新聞，屋哩「病弱性感」的河尹哲醫生怎麼變怎麼壞啦！之前在澡堂幫人家搓澡的姜瑪莉這次身份大變，飾演婦產科醫生「車主蘭」，與方會長（李德華 飾）在一起但實際是愛著他的錢，在方多美出現後讓她有了壞想法。很期待之後嚴基俊的登場啊～



「K」到底是何方神聖？會是幕後大BOSS嗎？

感覺所有人都對「K」非常恭敬！他做了浮誇的指甲、手上戴著金戒指，開著跑車在酒店門口和高中生接吻，韓莫奈似乎就是懷著他的孩子，而梁進謀還一直幫「K」善後。還有方會長（李德華 飾）見面的人似乎也是「K」，這個人還丟了「都市開發計畫書」給方會長，他到底擁有多大的力量呢？



Viu Original 原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》將於9月15日起逢星期五、六晚上在‎「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可免費收看Viu Original原創劇《無用的謊言》、《優雅的帝國》、《殘酷的實習生》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。

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