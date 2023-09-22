《MOVING 异能》第二季有著落！Disney+韩区代表：「史上最成功作品，无条件要拍续集」

Disney+ 今日上午在首尔举办开放日活动，韩国区公司代表金素妍（音）亲口确认有意为大热剧《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）拍摄续集，只等姜草作家休假回归就排上日程！

金代表称《MOVING 异能》是Disney+在韩国上线所有内容中最成功的一个，是Disney+在韩国展开进一步发展的重要节点。 关於成功原因，金代表认为最关键因素就是姜草作家的原著：「以姜草网漫为基础的故事拥有很强的力量。 在跨越多种类型的同时，故事的情节不断变得坚实而深入，精心设计的故事发挥了巨大的作用。」 同时，新人演员和明星演员的精彩演技、工作人员和导演的团队合作、世界顶级的CG水准都不可或缺。



有人指出《MOVING 异能》本身很适合Disney+这一平台，金代表则认为《MOVING 异能》虽然是以超级英雄为主角的动作惊悚剧，但核心始终是触动人心、引人共鸣之处。





关於续集，金代表肯定地表示早就有相关计划：「姜草作品的世界观广阔且潜力巨大，从一开始就对这方面进行过讨论。 我们一直都相信《MOVING 异能》会取得成功，虽然还需进行具体讨论，但非常想、无条件想拍第二季。 虽然要等姜草作家休息回来才开始探讨，但意愿是坚定的。」

《MOVING 异能》讲述隐瞒超能力活在现在的小孩们，与隐藏痛苦秘密活在过去的父母们的故事，改编自姜草的同名网漫，真人版编剧也由姜草担任。 这部剧不仅请来赵寅成、柳承龙、韩孝周等大牌影星加盟，更投入500亿韩元制作费、打破韩剧史上最高纪录，上线首周就成为收看时长历代第一，在各国市场都获得一致好评。



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