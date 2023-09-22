YG新女團出道恐延期！BABYMONSTER難於9月內公開，繼「BLACKPINK續約疑雲」後連兩日股價下跌
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YG新女團出道恐延期！BABYMONSTER難於9月內公開，繼「BLACKPINK續約疑雲」後連兩日股價下跌

KPOP   2023年9月22日   星期五18:26   Sani  

（封面圖源：YouTube@BABYMONSTER）

YG娛樂昨日被爆出只與BLACKPINK四成員之一成功續約，今日又有消息稱原計劃9月推出的新女團BABYMONSTER恐怕無法如期出道，令YG股價雪上加霜。

YG今年5月宣佈BABYMONSTER最終出道組由5人改為7人（Ruka、Pharita、ASA、Ahyeon、Haram、Rora和Chiquita），承諾出道時間不會超過今年秋天。 7月又表示出道計劃正在快速進行中，以9月發行爲目標加緊編舞和MV等後期製作。
（圖源：YouTube@BABYMONSTER截圖）

這期間BABYMONSTER的YouTube頻道已有311萬訂閱，出道先行曲《DREAM》也突破5千萬播放次數，然而眼看9月快要結束，YG卻再沒有後續消息。

今日據韓媒，BABYMONSTER出道計劃正在楊賢碩指揮下積極推進、已組建專項工作團隊，但具體出道時間仍是未知數：原計劃本月內，但為追求更高的完成度而推遲了出道時間。 據悉出道曲是強烈的Hip-Hop風格，YG工作人員們正在全力以赴投入歌曲製作工作，比以往任何時候都更加用心。
（圖源：FB@BABYMONSTER）

這不是YG第一次推遲藝人出道，之前WINNER、iKON、TREASURE都有相似經歷，比預期出道時間晚幾個月甚至一年都有。

不過，YG股價仍難免下跌趨勢。 昨日有消息稱YG與旗下招牌女團BLACKPINK續約不利，四名成員裡只有rose成功續約，其餘人氣成員Lisa、Jennie、Jisoo均出走。 雖然YG立即發聲表示仍在商議尚未確定，但股價在一天內暴跌13.28%，今日又繼續下跌4.05%，以6.64萬韓元收盤。

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