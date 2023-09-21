《PEAK TIME》917演唱會排字應援出槌，BAE173成員暖回應還稱觀眾是「最美麗風景」

17日舉行的第二場《PEAK TIME》TOP6台北場演唱會，TEAM 24：00、DKB與BAE173三團熱情開唱，甚至宣布將在高雄舉行TOP6全六團「亞洲感恩場」，讓現場粉絲激動不已、盡興而歸，然而有個美中不足的地方，即「排字應援」出槌（出差錯）。

「排字」可以說是台灣粉絲應援的重要的特色，可惜此場排字沒能順利讓台上藝人清楚看見，事後主辦單位才幫忙補拍照傳達給藝人，後來甚至傳出「可能早就被暴雷了」的窘況。而其中一團BAE173成員MUZIN和JUNSEO當晚在飯店直播提及，溫暖回應讓粉絲們放心了不少。

▼當下合照與補拍



▼BAE173成員MUZIN在正式表演前已拍下場內擺好字卡的模樣



直播中，MUZIN（影片左）坦言看不清楚排字內容，但和JUNSEO（影片右）仍感到相當感動，輪流表示「嚇了一跳」、「很感謝」、「非常感動」，JUNSEO也對宣布高雄場消息時聽到的震耳欲聾的歡呼聲相當驚訝：「有很多歡呼聲，是我聽到的歡呼聲最大聲的，真的嚇了一大跳，真的是我活到現在……聽到最大的歡呼聲。」



MUZIN和JUNSEO也分享場地TICC（台北國際會議中心）對他們來說相當特別，「非常大」、「一樓看不到盡頭」，但看得到最上層（二樓D區）都坐著滿滿粉絲想和他們打招呼。在開場〈BAD〉聯合舞台時，粉絲熱烈應援的狀況讓他們都想拍下來留念，MUZIN：「簡直就是藝術。」JUNSEO：「真的是我最近看到的風景，也不是風景……是最近看過最美麗的場面。」



雖然應援團隊精心準備的排字應援沒能好好獻上，令人些許遺憾，但藝人們顯然都從表演當下觀眾的反應獲得滿滿的應援了啊！不過，也有粉絲發現DKB D1（右，轉頭望，手拿著黃色字卡）和BAE173 J-MIN（D1左手邊，手一度比劃著字）等人當下是有察覺的，所以D1最後才會向大家說：「各位，我們也想跟你們永遠在一起。」（排字內容是「永遠在一起」）



即便沒有前一場7月15日《PEAK TIME》演唱會排字環節來得有趣、圓滿，相信藝人們都收到那份心意了啊！也許11月25日高雄「亞洲感恩場」再戰？



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